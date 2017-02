Criteria ven un 5,32% de CaixaBank per 1.068 milions

Criteria Caixa ha fet una col·locació accelerada entre inversors institucionals i qualificats d'un paquet de 318,3 milions d'accions de CaixaBank, representatives del 5,32% del seu capital social, ha informat aquest dilluns el hòlding de la Fundació Bancària a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).

El muntant final de l'operació ha ascendit a un total de 1.068 milions d'euros, amb un preu de 3,3572 euros per acció, lleugerament per sota dels 3,46 euros amb què ha tancat la cotització de CaixaBank aquest dilluns.

Amb aquesta operació, Criteria, que mantenia un 45,322% del capital de CaixaBank després de la col·locació del 1,7% realitzada el passat mes de desembre, passarà a tenir un 40%.

L'entitat ha designat a Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co International com 'managers' de l'operació per a la col·locació de les accions.

A l'efecte de possibilitar que l'operació es dugui a terme, J.P. Morgan Securities i Morgan Stanley & Co International han dispensat a Criteria de l'obligació de no transmetre accions de CaixaBank que la societat holding va assumir davant d'ells en el marc de l'operació de col·locació d'accions pel 1,7% del capital comunicada el passat 13 de desembre.

El contracte subscrit entre Criteria i els 'managers' conté declaracions, garanties i compromisos habituals en aquest tipus d'operacions, incloent el compromís per part de Criteria de no transmetre o disposar d'accions o valors referenciats a les accions de CaixaBank durant 90 dies a comptar des de la data en què es dugui a terme l'operació borsària per la qual es transmetin les accions als inversors adjudicataris.