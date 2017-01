Crowdcube tanca l’any amb 4 M€ en finançament per a empreses

La plataforma de finançament online Crowdcube, amb seu a Barcelona i fundada el 2011 al Regne Unit, va trencar el sostre dels quatre milions d’euros recaptats el 2016, un 78% més que el 2015, en què va arribar a 2,4 milions. D’aquest finançament, fins a 1,9 milions van ser per a empreses catalanes. La companyia va aconseguir canalitzar inversió per a 14 companyies espanyoles, entre les quals destaca una ronda de gairebé un milió d’euros per a l’aplicació de geolocalització madrilenya Wave. Aquest últim projecte també va suposar la primera operació amb inversors internacionals de la filial espanyola, que va publicar el projecte a la plataforma global de la seva empresa matriu. En aquest sentit, el director general de Crowdcube a Espanya, Pepe Borrell, admet que l’empresa vol apostar per les operacions internacionals.

De totes maneres, la companyia ha esperat a comptar amb l’aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que va rebre aquest juliol, per prémer l’accelerador en la seva activitat a l’estranger. Aquesta llicència la converteix oficialment en una entitat financera i, per tant, en una alternativa de finançament consolidada per a les empreses. “Volíem tenir un marc més clar per operar, sobretot en inversions que impliquen actors de diversos països”, explica Borrell. Així doncs, la companyia vol atreure empreses en fases més avançades i amb més necessitat de finançament. És per això que Crowdcube publicarà alguns dels projectes espanyols que requereixen més de mig milió d’euros a la plataforma global, on tindran més visibilitat per als inversors internacionals.

Integració a la matriu

L’any passat, la filial espanyola amb seu a Barcelona es va integrar en la seva matriu britànica, que va adquirir el 50% que no tenia de l’empresa catalana. Borrell assegura que amb l’escenari del Brexit la plataforma mira cada vegada més cap a la capital catalana, que es podria convertir en la seu europea de Crowdcube. Des que va començar a operar, la companyia acumula una xarxa de més de 300.000 inversors, que han aportat més de 200 milions de lliures en més de 450 operacions. El 2016 l’empresa britànica va aconseguir 100 milions d’euros de finançament a nivell global per a 124 empreses.