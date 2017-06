EN DIRECTE: De Guindos diu que la crisi del Popular "no ha afectat l'economia ni tindrà impacte als comptes públics"

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, compareix aquest dilluns a petició pròpia a la comissió d'Economia del Congrés dels Diputats, per explicar l'operació de venda del Banco Popular al Banco Santander per un euro, per evitar la seva fallida, forçada pel Banc Central Europeu. "La situació s'ha resolt de forma àgil i eficaç, sense afectar a l'economia ni tenir cap impacte als comptes públics", ha resumit el ministre.

El Santander s’empassa el Popular

De Guindos ha recordat que la responsabilitat de la decisió és del mecanisme únic de resolució europeu, que supervisa el 90% de les entitats bancàries espanyoles, inclòs el Popular, tot i que qui implementa aquestes decisions és el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). El ministre ha assegurat els criteris que es marca la junta de resolució per decidir que un banc s'ha d'intervenir: la inviabilitat, la falta d'alternatives, i la protecció de l'interès general. Un cop constatades aquestes condicions, la junta de resolució decideix activar el procés de resolució, i aquestes, segons ell, es complien en el cas del Popular.

Entrant en matèria, De Guindos ha rememorat que a principis d'any, el Popular era el sisè banc en volum d'actius, amb 4,6 milions de clients, però amb el risc de crèdit més elevat del sector, i amb el nivell de provisions més baix de tots els bancs. El 2012, l'entitat no va superar les proves de capitalització que va fer Oliver Wyman, i va haver d'ampliar capital. El 2014, però, sí que va superar els examens d'estrès del Banc Central Europeu, amb un excés de capital de 206 punts bàsics sobre el mínim requerit. Va tornar a superar l'examen del BCE el 2016, però el maig d'aquell any va fer una ampliació de capital de 2.500 milions d'euros, que va venir acompanyada d'un pla de negoci que incloïa tancament d'oficines i acomiadament de part de la plantilla.

Al febrer d'aquest any, el president sortint del banc, Ángel Ron, va presentar pèrdues de 3.500 milions, tot i que encara es complien les necessitats de capital. Amb l'arribada del nou president, Emilio Saracho, però, l'entitat admet necessitats de capitals no aflorades, i que cal reforçar el capital de nou, amb una nova ampliació de capital o una operació corporativa. Tot plegat va causar una caiguda del preu de les accions, i una rebaixa de la nota creditícia per part de les agències de qualificació, a principis de maig, quan s'anuncia que l'entitat es troba en un procés de venda, tot i que té problemes per trobar comprador.

Ja en aquest moment, l'entitat comença a plantejar problemes de liquiditat, i ha d'assistir als mecanismes d'emergència del Banc Central Europeu, que s'acaben esgotant dimarts de la setmana passada, perquè ja no té més col·lateral per demanar crèdit d'emergència. És aquí quan les autoritats de resolució va decidir fer una valoració del banc, que va ser negativa en entre 2.000 i 8.000 milions, i va haver d'actuar "en una sola nit". El Popular es va acabar venent per només un euro al Banco Santander.

L'oposició, però, ha criticat que aquest informe independent no sigui públic, i que ni tan sols es conegui qui n'és l'autor. El portaveu d'Units Podem a la comissió d'Economia, Alberto Montero, ha recordat que el Popular tenia un valor comptable net de 12.000 milions d'euros, i ha posat en dubte l'informe, que s'ha saldat amb una 'pelotazo' del Santander.

De Guindos ha recordat que els accionistes i creditors han de ser els primers a suportar les pèrdues de les resolucions bancàries, per minimitzar l'impacte sobre el contribuent, tot i que les pèrdues han de ser inferiors a les que es tindrien en un procés de resolució concursal normal. En aquest cas, segons De Guindos, es van complir tots dos requisits, perquè la valoració del banc era negativa, i en canvi es va pagar un euro per l'entitat, i el Santander va assumir el compromís de sanejar els comptes de l'entitat.

El portaveu del PSOE a la comissió, Pedro Saura, però, ha avisat que el banc podrà tenir accés a uns crèdits fiscals gràcies a la reforma de la llei tributària que costarà milers de milions als contribuents, i per tant ha asseverat que l'afirmació que l'operació serà gratis per a les finances de l'Estat no és certa. A més, també ha criticat que la compra desemboca en un sistema financer amb més concentració, i Espanya ja es troba per sobre de la mitjana europea en aquest indicador.

El ministre ha tret pit també que tot i la crisi del Popular, els bancs espanyols no han sigut castigats, i ho ha atribuït a la bona marxa de l'economia i al fet que el sistema financer està "sanejat", amb un despalanquejament del sector privat, un creixement del crèdit a famílies i a pimes, i una morositat per sota de la mitjana europea.