EN DIRECTE: L'Estat invertirà un 10,9% menys en infraestructures el 2017

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, presenta aquest dimarts els pressupostos generals de l'Estat per a aquest 2017, uns pressupostos que preveuen una inversió de 5.392 milions d'euros en infraestructures, un 10,9% menys que l'any anterior. A més, també cau la despesa en cultura un 0,7% i disminueix, també, un 20,6% el que es gastarà en els serveis públics bàsics dedicats a l'accés a l'habitatge i el foment a l'edificació, una caiguda justificada per la caiguda de despesa financera, segons ha explicat el secretari d'estat de Pressupostos, Alberto Nadal.

En general, però, la despesa en actuacions de protecció i promoció social s'incrementa un 1,7%, amb un augment més significatiu destinat a la sanitat (+2,3%) i l'educació (+1,7%). D'altra banda, la despesa per a comerç, turisme i pimes cau un 11%. En canvi, s'incrementa la despesa en defensa un 0,4% i en justícia, un 7,6%; també creix la inversió en política exterior un 3%.

El crèdit per a les pensions

El crèdit que l'Estat atorgarà a la Seguretat Social per pagar les pensions serà de 10.192 milions d'euros, un crèdit que segons consta al projecte de pressupostos "permetrà atendre el cost derivat de la variació del col·lectiu i la revalorització del 0,25%. A més, també incrementa la transferència per finançar les pensions no contributives de protecció a la família un 0,7% més que el 2016, fins als 1.544 milions d'euros. La despesa en pensions suposa un 40,7% de la despesa total consolidada de l'Estat, amb un increment del 3,1% respecte de l'any passat i augmenta gairebé en 4.000 milions d'euros, fins als 139.647 milions. El conjunt de la despesa social arriba al 55%.

Una recaptació rècord

Tot i que Montoro s'ha esforçat per defensar que aquests pressupostos impliquen una rebaixa d'impostos, preveuen que s'aconsegueixi una recaptació tributària rècord, superior als 200.000 milions d'euros, una xifra que no s'assolia des de fa una dècada. Particularment, el govern de Rajoy preveu que l 'impost sobre la renda incrementi la recaptació un 7,7%; el de societats, un 12,6%, i l'IVA, un 7,3%. L'Estat preveu que aquests ingressos augmentin impulsats per la despesa de les llars, el creixement econòmic i la millora salarial i de l'ocupació, segons ha explicat aquest dimarts el secretari d'estat de Pressupostos. Es preveu, doncs, un increment proper al 8% en el total de la recaptació.

El ministre Montoro ha engegat la presentació recordant que "aquests són els primers pressupostos de la legislatura" i ha recordat, que "qualsevol legislatura necessita uns pressupostos per començar" apel·lant així a la resta de partits polítics, ja que, de moment, el govern de Rajoy (en minoria al Congrés) compta amb el suport explícit de Ciutadans i el del PNB, que encara no és oficial. Tot i això, Rajoy no en tindria prou amb aquests dos suports si els comptes han de passar una segona ronda parlamentària i votar-se per seccions.

En aquest sentit, Montoro ha volgut recordar que només una setmana després que s'hagin aprovat aquests pressupostos s'haurà de tornar a aprovar el sostre de despesa per al proper any i, per tant, "tot el que no càpiga en aquests hi pot ser als següents".