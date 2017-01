Dana Dunne: “Hi ha aerolínies atrapades en el segle XIX”

Abans de començar l’entrevista mira el rellotge i se n’adona. La data marca dos anys exactes des que Dana Dunne es va posar al capdavant de l’agència de viatges online eDreams com a conseller delegat. Ho feia en un moment amarg, de transformació per a la companyia, després de quatre anys amb pèrdues en els resultats, i agafant el relleu al seu fundador, Javier Pérez-Tenessa. Dunne, que portava dos anys com a director d’operacions, promet una transformació digital al negoci de les reserves de viatges i remuntar els comptes a llarg termini.

El 2016 va ser un any de xifres rècord per al turisme espanyol. Quin és el balanç per a eDreams?

Hem tingut un molt bon any. Però encara que tinguem la seu aquí, a Barcelona, i que Espanya sigui un dels nostres mercats principals, estem presents en 44 països, on treballem amb altres marques a part d’eDreams. Aquest any hem crescut més de pressa que Espanya i que el mercat. De fet, hem aconseguit prendre quota a la competència.

En anys anteriors el sector també tirava, però l’empresa repetia pèrdues als seus comptes. Per què?

Hem estat transformant la companyia i ens hem centrat en el consumidor perquè ens valori més i millor. Hem invertit molt en els últims dos anys a assegurar-nos que els nostres productes siguin molt competitius. Estem intentant virar i invertir més a crear un projecte sostenible a llarg termini. A curt termini, quan fas la inversió no ho veus tant, però més enllà en el temps, sí. Ho vam presentar als mercats i van ser molt receptius amb aquesta idea. Per exemple, hem fet una aplicació mòbil que està valorada com la millor del sector.

¿Aquesta transformació digital és suficient per millorar les xifres de l’empresa?

Jo crec que sí. Al cap i a la fi, nosaltres també som tecnologia i ara és un nou tipus d’empresa. Els nostres clients consumeixen codi i això vol dir una aplicació que et garanteixi una gran experiència per buscar el preu i l’horari adequat per al teu vol. Es tracta d’imaginar processos diferents per a una manera nova i moderna de viatjar. Ens hem enfortit molt en aquest aspecte. Si vas a la segona planta d’aquest edifici, tenim una oficina on venen clients dos cops per setmana i proven aquests experiments. Així fem recerca amb el que ens diuen i intentem entendre què volen.

Per què la companyia necessitava un nou conseller delegat per fer aquests canvis?

Cada persona té les seves prioritats, o sigui que no podem dir que algú ha estat equivocat o encertat. Simplement cadascú té uns objectius que vol complir. Quan em vaig posar al capdavant de l’empresa, vaig veure el seu potencial per ajudar millor els consumidors. Vam fer molts canvis en els meus primers dies al voltant d’aquesta idea, tant des d’un punt de vista tecnològic com humà. Per exemple, vam portar talent d’empreses com Amazon, que van aportar les seves idees. Amb tot això, va ser possible crear una empresa millor i més forta.

Teniu una relació complicada amb Ryanair. A finals de l’any passat us van tornar a acusar d’anunciar vols falsos i inflar els preus.

Treballem amb més de 450 aerolínies diferents i tenim una molt bona relació amb gairebé totes. Tot i així, cal que les dues parts s’entenguin per tenir un bon acord i que els negocis vagin bé. Estem en un món nou, on les empreses competeixen i col·laboren, però hi ha qui encara viu en el passat i no li agrada fer això. L’únic que podem fer aleshores és protegir el nostre negoci i assegurar-nos que oferim el millor per al consumidor. Volem assegurar-nos que hi ha una relació win-win amb les aerolínies. Algunes escullen beneficiar-se’n i d’altres no tenen la perspectiva d’un món modern i estan atrapades en el segle XIX.

Aleshores, us veuen com un competidor més?

Aquesta és una pregunta per a Ryanair. El nostre objectiu és aconseguir que els viatgers tinguin accés als millors preus i opcions de vol, i que ho sàpiguen. Hi ha aerolínies que no volen que els clients tinguin aquesta informació. No volen que els passatgers sàpiguen que hi ha més vols disponibles. Sempre lluitarem pel consumidor, assegurant-nos que té l’opció de veure el mercat i que pot fer la seva pròpia decisió.

Airbnb va anunciar l’any passat que vol ser una megaagència de viatges online . ¿Busqueu aliances amb l’economia col·laborativa?

En el món actual, amb les indústries digitals és molt comú col·laborar i competir. Nosaltres estem molt disposats a fer-ho. Veurem què passa. Ho hem ofert a altres companyies i és qüestió de si les dues empreses ho veuen com un èxit. Per la nostra banda, la possibilitat hi és.

El fenomen del low cost de llarga distància també us beneficia.

Volem ajudar la gent a veure el món, cada vegada més. Si pots anar d’una ciutat a una altra dins el mateix país és fantàstic. Si ho pots fer d’un país a un altre, encara millor. El fet que les low cost estiguin entrant en el llarg radi és molt complementari a tot això. És una tendència positiva i continua amb l’ètica que el món es vol expandir, no es vol fer més petit del que és.

Teniu tres seus a Barcelona, però la seu fiscal a Luxemburg. ¿Això canviarà en el futur?

Si et soc sincer, no ho he estudiat. He estat més centrat en els temes externs: com fer que els productes siguin bons i que els equips estiguin motivats.