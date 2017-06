Debacle al Popular, que perd un 38% del seu valor en només una setmana

Els dubtes dels inversors van continuar castigant ahir el Banco Popular a la borsa. Tot i haver començat la jornada pujant, l’acció de l’entitat que presideix Emilio Saracho va acabar perdent ahir més d’un 17% del seu valor i va tancar a 0,41 euros. La caiguda se suma al 18% que havia perdut el dia anterior. En total, quasi 500 milions menys d’euros de valor a borsa en només una jornada. Des que va començar la setmana, la cotització ha caigut un 38% i el banc val 1.000 milions d’euros menys.

Per fer-se una idea de la magnitud de la pèrdua de valor, la macroampliació de capital de fa un any va injectar a l’entitat 2.500 milions d’euros, mentre que ahir el valor de tota l’entitat a la borsa tot just superava els 1.700 milions (fa una setmana superava els 2.800 milions). Amb la pèrdua de valor a borsa, a més, plou sobre mullat. Des de principis d’any el banc ha perdut més de la meitat del seu valor. L’acció, des de l’1 de gener, ha cedit un 55%. L’absència de notícies sobre el futur de l’entitat ahir encara va posar més nerviosos els inversors. El banc, que ja és el valor de l’Íbex amb menys capitalització, no aconsegueix retenir inversors, la qual cosa es demostra amb l’elevat volum negociat ahir al parquet, uns 100 milions d’euros i més de 229 milions de títols.

Una mostra de la falta de confiança són els inversors que abandonen el vaixell. La gestora de fons internacionals Blackrock, fins ara segon accionista del Popular, ha passat de tenir més del 4% del capital a només un 1,77%, segons va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el supervisor.

El govern espanyol, tranquil

Però malgrat els rumors d’intervenció o rescat de l’entitat, la CNMC no va actuar ahir i, seguint la filosofia del president de l’organisme supervisor, Sebastián Albella, va deixar que fos el mercat el que fixés el valor del banc, que continua esgrimint que encara compleix amb els nivells mínims de solvència i liquiditat.

Durant la sessió d’ahir semblava que la cotització del Popular aguantaria. Fins i tot va arribar a pujar un 6%. Però al migdia va començar a caure a plom, mentre el govern espanyol intentava calmar els inversors. El ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, va insistir a donar un missatge de “tranquil·litat absoluta”. Segons Méndez de Vigo, “gràcies a les reformes, Espanya té un sistema financer sòlid, dels més sòlids d’Europa; per tant, podem estar tranquils davant qualsevol cosa”. A més, va dir que l’entitat està en procés de venda o d’ampliació de capital i que és un procés obert que no ha de comportar “cap gran preocupació”.