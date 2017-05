Debat ARA: sostenibilitat i empresa

És evident que el clima a la Terra ha anat canviant. Sempre –a inicis del segle XVIII–, el riu Ebre es congelava cada hivern al seu pas per Tortosa, la qual cosa ara és impensable. La societat s’ha d’adaptar a aquests canvis, i el món empresarial no n’és una excepció. Com afectarà el canvi climàtic a les empreses? Quines alteracions pot suposar per als ciutadans? A quina velocitat es produiran aquests canvis? Com pot afectar el context global amb Trump al front de l’administració nord-americana?

Moltes preguntes que el proper dimarts 23 de maig el doctor en ciències ambientals, geògraf i naturalista Martí Boada i el doctor en economia Miquel Puig intentaran respondre en un esmorzar i debat al CaixaForum, moderats per Antoni Bassas.

La sessió pretén ser un debat sobre com els aspectes ambientals i de sostenibilitat es poden convertir en un eix clau per a la gestió i una oportunitat per a les empreses en desenvolupament.

L’esmorzar debat tindrà lloc dimarts 23 de maig a l’aula 3 del CaixaForum (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona); a partir de les 8.30 h l’esmorzar i a partir de les 9.30 h, el debat.