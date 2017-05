Deliberry aterrarà a cinc ciutats espanyoles els pròxims dos anys

Després d’estrenar la seva plataforma de repartiment de la compra online a Madrid l’any passat, Deliberry ja prepara el salt a la resta de l’Estat. Segons va explicar a l’ARA la consellera delegada de la start-up, Gemma Sorigué, la companyia obrirà el seu servei en cinc ciutats espanyoles més els pròxims dos anys. Els plans a llarg termini de Deliberry també passen per internacionalitzar el negoci en un altre mercat europeu. Els pròxims mesos, la companyia començarà a operar a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid. L’empresa s’emmiralla en el model de la nord-americana Instacart, una plataforma que permet comprar en diferents cadenes d’alimentació, com ara Mercadona, Caprabo o Veritas, i rebre la comanda a casa en una hora.

Encara que no és el seu principal objectiu, l’empresa també obrirà aquest servei als mercats de Barcelona i Madrid durant el 2017 per complementar la seva oferta. De fet, segons Sorigué, “el 97% de les comandes a Deliberry inclouen frescos”, ja que la seva comanda estàndard és una compra de rutina setmanal amb un tiquet mitjà de 81 euros. Deliberry compta amb unes 50 mama shoppers, és a dir, les dones de més de 45 anys en risc d’exclusió social que contracta per fer la compra per als clients de la plataforma i que l’entreguen als repartidors perquè arribi al domicili en un màxim d’una hora.

L’empresa va néixer al bressol del venture builder Antai, creat pels fundadors de Wallapop Miguel Vicente i Gerard Olivé. Des d’aleshores, ha aconseguit tres milions d’euros en finançament, a més de campanyes de media for equity (publicitat a canvi de capital) amb mitjans de comunicació. Actualment la companyia compta amb un equip d’unes 23 persones a les seves oficines a la seu del Barcelona Tech City, al Palau de Mar.

Visibilitat per a les marques

En paral·lel al seu servei de repartiment a domicili, Deliberry també treballa en un altre model de negoci per fer rendible la companyia. Es tracta d’accions per donar a conèixer nous productes i innovacions dels fabricants del sector. Per exemple, oferint gratuïtament mostres de productes a les cistelles dels seus clients, que donen visibilitat a les marques. En aquest canal, la companyia ja ha treballat amb grans fabricants com Unilever, Danone, Café Fortaleza o Damm.