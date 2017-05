Desconvocada la vaga de dimecres a Codorníu

La direcció i els comitès d'empresa del grup Codorníu han tancat a primera hora de la nit d'aquest dilluns un principi d'acord sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que haurà de ser ratificat aquest dimecres en assemblea pels empleats de tots els centres afectats, segons han informat fonts del comitè d'empresa.

El principi d'acord s'ha tancat després d'una maratoniana reunió a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, al carrer Sepúlveda de Barcelona. Ara els treballadors de la companyia estan convocat a l'assemblea que serà dimecres al matí, per votar si accepten o no el pacte.

Un cop s'ha arribat a aquest acord, els comitès del grup han decidit desconvocar la vaga, que estava prevista per al mateix dimecres, segons han informat fonts sindicals. Els comitès de Codorníu van convocar dues jornades de vaga, la primera per al dia 25, que es va suspendre per seguir negociant amb l'empresa, i la segona per aquest dimecres, que ha quedat suspesa per aquest principi d'acord.