Diagonal Mar assegura que no cal permís municipal per ampliar la superfície comercial

El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona considera que té tots els permisos necessaris per a l'ampliació de la seva superfície comercial, i per tant, espera que l'Ajuntament de Barcelona no posi traves al canvi d'usos que proposa.

El plenari municipal debatrà el proper divendres el pla especial de Diagonal Mar. L'ampliació preveu reconvertir 7.200 metres quadrats de cinemes en locals comercials. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ja es va posicionar en contra d'aquesta ampliació, després que els comerciants de Sant Martí també es mostressin contraris a augmentar la superfície comercial.

La gerència del centre ha explicat aquest dilluns que l'ampliació de la zona comercial no preveu suprimir els cinemes del centre, sinó "adaptar l'oferta a les noves necessitats i demandes dels consumidors".

A més, ha recordat que el canvi d'usos està autoritzat per la Generalitat i recollit a la llicència comercial atorgada pel Govern el novembre del 2015. Per tant, conclou, "la seva implantació no requereix cap aprovació més".

Segons la gerència del centre comercial, el pla especial que debatrà l'Ajuntament no afecta per tant la superfície, que es pot destinar a comerç, perquè "l'expedient és complet i ajustat a dret" i tots els "informes tècnics i jurídics emesos per mateix Ajuntament de Barcelona són favorables", i l'únic punt a debatre és si els nous espais comercials es poden unificar en locals d'entre 1.300 i 2.500 metres quadrats. Però obrir locals inferiors a 1.300 metres quadrats no requereix caps tipus d'autorització.

Diagonal Mar és propietat del fons Deutsche Asset Management, que el va comprar l'any passat per 493 milions d'euros. Pel centre hi van passar el 2016 un total de 17 milions de visitants, un 2,5% més que l'any anterior, en el que és pot considerar "el millor en els seus 15 anys d'història amb vendes i afluències rècord", segons la gerent, Isabel Bofill.