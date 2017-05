Brussel·les podrà vigilar i sancionar els fabricants de vehicles per evitar un nou Dieselgate

Els governs europeus han acordat -tot i les reserves d'Alemanya- endurir els controls de les emissions de gasos contaminants dels vehicles per evitar un altre frau com el que va protagonitzar Volkswagen amb l'anomenat Dieselgate. Els ministres d'Indústria de la UE han aprovat aquest dilluns un seguit de propostes que negociaran els pròxims mesos amb el Parlament Europeu abans de convertir-los en normativa.

Entre les propostes acordades destaquen els poders que tindrà la Comissió Europea per supervisar que no hi hagi fraus i per sancionar els fabricants. Segons el text aprovat pels estats membres, que serà la base de la negociació, Brussel·les podrà fer controls sorpresa entre els cotxes que ja estiguin en circulació (un màxim d'un vehicle per cada 50.000) i podrà sancionar els fabricants si no compleixen amb la normativa o manipulen els motors. La sanció pot arribar fins als 30.000 euros per vehicle. Brussel·les, però, només podrà establir sancions si abans no ho ha fet cap govern europeu.

L'acord entre els estats membres és menys ambiciós que la proposta inicial de la Comissió Europea, però és un pas endavant important per millorar el control de les homologacions dels vehicles per evitar fraus.

En l'escàndol del Dieselgate, l'executiu comunitari va retreure als socis que no haguessin castigat Volkswagen pel frau i, de fet, ha obert processos sancionadors contra diferents estats membres per no haver detectat l'engany, ni tampoc haver-lo investigat ni sancionat.