Dijsselbloem acusa el sud d’Europa de gastar els diners en alcohol i prostitutes

El president de l’Eurogrup, l’holandès Jeroen Dijsselbloem, va donar ahir una lliçó de com complicar-se la vida de la manera més absurda possible, sobretot tenint en compte que aspira a continuar com a president de l’Eurogrup més enllà del gener del 2018, quan acaba el seu mandat. El laborista va sorprendre amb una sortida de to que recrea estereotips dels països europeus del sud i que va provocar una allau de crítiques i peticions de dimissió. En una entrevista publicada pel diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dijsselbloem carrega contra els països del sud de la UE (Espanya, Itàlia, Portugal i Grècia) -la majoria dels quals han necessitat un rescat europeu durant la crisi-, a qui demana més responsabilitat financera.

El president de l’Eurogrup els acusa de gastar-se els diners en alcohol i prostitutes per després demanar ajudes a Europa. “Com a socialdemòcrata considero que la solidaritat és extremadament important. Però qui l’exigeix també té obligacions. No puc gastar-me tots els meus diners en copes i dones per demanar ajuda a continuació”, assegura l’holandès a l’entrevista.

Peticions de dimissió

Les declaracions al diari alemany van aixecar ahir una gran polseguera política a Brussel·les, sobretot després de la intervenció de Dijsselbloem a la comissió d’Afers Econòmics del Parlament Europeu i la seva negativa a demanar disculpes per les seves paraules. Eurodiputats espanyols de diferents grups polítics (el PP, el PSOE, EUiA, ICV) van recriminar a Dijsselbloem les crítiques i van reclamar la seva dimissió.

“És un comentari masclista i ple d’estereotips completament falsos sobre els països del sud”, va assegurar Ernest Urtasun, eurodiputat dels Verds (ICV). Durant l’audiència a l’Eurocambra, Urtasun va interpel·lar dues vegades directament Dijsselbloem perquè es disculpés, però el laborista holandès s’hi va negar amb un rotund “no”. Marina Albiol (EUPV), eurodiputada d’Esquerra Unitària, també reclamava la seva dimissió. “No pot seguir ni un dia més al seu càrrec”, va dir.

Les peticions perquè renunciï van arribar fins i tot d’eurodiputats del seu grup polític al Parlament Europeu, els Socialistes i Demòcrates. “Dijsselbloem aconsegueix ser ofensiu, ignorant i arrogant. Tot el que ens ha fet fracassar. L’hauríem de cessar sense condicions”, reclamava el socialista Javi López (PSC).

El partit de Jeroen Dijsselbloem va patir una derrota històrica a les eleccions de la setmana passada a Holanda. El resultat electoral farà que el laborista no repeteixi com a ministre de Finances, cosa que dificulta la seva continuïtat com a president de l’Eurogrup. Dijsselbloem aspira a esgotar el seu mandat tot i no ser ministre, i fins i tot a continuar en el càrrec més enllà del gener del 2018. La polèmica complica les seves aspiracions, si bé ahir els ministres de Finances de la UE van evitar criticar l’holandès.