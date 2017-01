Dimecres, nou rècord del preu de la llum que superarà els 100 euros el MWh algunes hores

El preu de l'electricitat en el mercat majorista tornarà demà dimecres a batre rècords i se situarà de mitjana en 91,88 euros el megawatt hora (MWh), i en algunes hores superarà la barrera psicològica dels 100 euros el MWh, segons les dades del mercat ibèric, Omie.

La mitjana de 91,88 euros del dimecres serà un 4,5% superior als 87,9 euros de mitjana del dimarts, i és el nivell més alt des del mes de desembre de 2013, quan es va substituir l'anterior sistema de fixació de preus per subhastes trimestrals.

El preu de la llum es dispara: calcula quant pujarà el rebut a final de mesEl preu mitjà per dimecres supera en un 4,4% els 88 euros de mitjana del passat divendres, que fins ara era el màxim des del desembre del 2013. Per trobar un preu superior als 91,88 euros de demà cal anar fins el 8 de desembre del 2013, quan era de 93,11 euros el MWh. No obstant, encara és lluny del màxim històric diari de l'11 de gener del 2002, que va ser de 103,76 euros.

A més, demà se superaran els 100 euros el MWh a partir de les vuit del vespre. A les 20 hores el preu fixat és de 101,70 euros, a les 21 hores de 101,99 euros, i a les 22 hores del 100,67 euros.

8 o 9 euros al rebut

L'encariment de la llum en el mercat majorista només afecta als clients que estan en el mercat regulat, uns 12 milions de llars (48% del total), i té impacte en menys d'un terç del rebut, relatiu al consum, ja que la resta són impostos i costos regulats.

Per això aquest dimarts el president de l' Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (Unesa) -la patronal o lobi de les grans elèctriques: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP-, Eduardo Montes, ha asegurat que l'encariment tindrà un impacte de 8 o 9 euros en el rebut mensual.

Montes s'ha defensat dient que les elèctriques "no tenen cap interès" en que el preu de l'electricitat sigui tant car. En una entrevista a Onda Cero ha raonat que els preus baixos incentiven el consum, "que és millor per al subministrador" i ha afegit que "els preus alts responen a uns costos més alts" i no al marge de les elèctriques.

Montes ha defensat el sistema de fixació de preus en el mercat espanyol, que "és exactament el mateix que a la resta de països d'Europa", i ha argumentat que de les elèctriques depèn l'oferta, però les subhastes les supervisa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i, per tant, "és molt difícil que hi hagi quelcom que no sigui absolutament normal".

El president d' Unesa ha dit que no creu que hi hagi sospites sobre el comportament de les elèctriques, perquè el mercat està regulat i supervisat. Montes ha atribuït l'encariment a la manca de vent i aigua, i a la parada de centrals nuclears franceses. També ha argumentat que l'encariment no és un fenomen nomes espanyol sinó que també està passant a altres llocs que fins i tot tenen preus mes alts, com França (116 euros el MWh), Alemanya (101 euros el MWh), Itàlia (99,7 euros) o Bèlgica (114 euros).