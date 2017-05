Multinacionals espanyoles impulsen una plataforma per crear identitats digitals segures

Un consorci de multinacionals espanyoles de diversos sectors ha presentat aquest dimecres a Madrid la plataforma Red Lyra basada en la tecnologia 'blockchain' o cadena de blocs perquè, entre altres objectius, els seus clients es puguin identificar digitalment de manera segura. Entre les empreses impulsores, hi ha entitats financeres com el Banc Sabadell, el BBVA, el Santander o Bankia, però també les enèrgetiques Gas Natural, Iberdrola i Endesa, l'operadora de telecomunicacions MásMóvil o el despatx d'advocats Roca Junyent. El director general d'aquest projecte serà l'expert en cadena de blocs i criptomonedes català Àlex Puig.

Una de les primeres fites de Red Lyra és crear un sistema d'identitat digital perquè les persones i empreses puguin validar, per exemple, les seves transaccions. Aquestes identitats les podrà certificar un notari, per tal d'assegurar que la versió digital d'una persona es correspon amb la real. L'objectiu és que el sistema sigui inclusiu i aculli no només grans empreses, sinó també pimes, professionals 'freelance' i 'start-ups'. Així doncs, la identitat digital de l'usuari també anirà sumant informació a mesura que s'hi afegeixin nous socis. La plataforma espera que el primer servei ja estigui disponible en els pròxims mesos.

Segons Puig, Red Lyra resol una necessitat a la qual s'enfronten totes les empreses, però que difícilment poden assumir en solitari. Un dels punts clau del 'blockchain' és que permet transmetre actius de manera automàtica entre particulars o empreses, gràcies a un algoritme matemàtic que deixa constància del seu rastre i valida la veracitat de l'actiu que s'intercanvia. D'aquí ve el nom, ja que es tracta d'una cadena de blocs de dades, on l'usuari decideix quina informació comparteix i quina no.

En aquest sentit, Puig recorda que el sistema seguirà la legislació vigent en protecció de dades i assegurarà que qualsevol interacció es faci de manera segura. Un dels impulsors que ha vist una oportunitat en aquest segment és el Banc Sabadell. Segons la seva directora de reptes digitals, Montse Guàrdia, l'entitat vol explorar aquesta tecnologia per millorar l'eficiència operativa i simplificar les transaccions entre usuaris.

La tecnologia de la cadena de blocs, la mare del 'bitcoin'El projecte neix com a associació sense ànim de lucre i es finançarà amb les aportacions econòmiques dels seus socis. Tot i així, Guàrdia assegura que el Sabadell no només hi invertirà amb diners, sinó també amb "esforços", per exemple, aportant professionals del banc dedicats a Red Lyra. "És una xarxa consorciada, col·laborativa i útil per a tots", subratlla Puig. A més, calcula que la inversió inicial no serà costosa, ja que la plataforma es crearà sobre codi obert.