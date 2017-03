Divisió entre els afiliats a CCOO entre la independència i federalisme

El 40,3% dels afiliats a CCOO són partidaris que Catalunya sigui un Estat independent mentre que un altre 42,8% prefereixen a via federalista, és a dir, un Estat dins d'una Espanya federal. Són dades del sondeig que el sindicat ha fet entre els seus afiliats i que destaca que només el 13,3% dels enquestats defensen la continuïtat del model actual de comunitat autònoma. També hi ha un 3,7% que defensa que Catalunya hauria de ser "una regió d'Espanya".

L'enquesta, doncs, revela que el 83,1% dels afiliats voldrien un canvi en la situació actual. En el darrer Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió només un 67,6% de la població enquestada va plantejar un canvi similar. Segons CCOO, la diferència més important està en l’opció federal, que és molt superior a la que apareix als resultats del CEO.



Les dones, al contrari que els homes són lleugerament més independentistes que federalistes. Segons els resultats d'aquesta enquesta el federalisme creix amb l’edat i l’antiguitat d'afiliació al sindicat. De fet, els pensionistes són la franja d'edat on més predomina l'opció política federalista i són menys independentistes que els ocupats o els aturats. L'independentisme, en canvi, augmenta en funció del nivell d'estudis, fins a convertir-se en l'opció majoritària entre els els afiliats amb estudis superiors.

Tot i que segons Gallego els resultats de l'enquesta s'han polititzat respecte d'altres anys, el conflicte "Catalunya-Espanya" no forma part de les preocupacions principals dels afiliats. Els enquestats el situen en cinquè lloc, per darrera de problemes com l'atur i la precarietat, la corrupció, les desigualtats i la violència masclista.

Afinitat política dels afiliats a CCOO

El 91% de les persones que contesten la pregunta sobre l’afinitat amb formacions polítiques, s’identifiquen amb partits d’esquerra. Esquerra Republicana, amb pràcticament el 25% dels vots de l'enquesta, és el partit amb més afinitats a CCOO, seguit de Podem (23,8%) i ICV (19,8%). En relació als grups parlamentaris, Catalunya Sí que Es Pot, és el grup que obté la majoria d’adhesions, amb un 50,9%, seguit per Junts Pel Sí (28,4%) i el PSC (8,9%).

El perfil ideològic és, doncs, clarament d'esquerres. Els resultats són similars als del 1998 (88% d'esuquerres) i als del 2008 (92%), però amb una diferència substancial: l'afinitat amb el PSC ha caigut més de 20 punts percentuals, i ha passat del 31% el 2008 fins a quedar-se per sota del 9% en aquesta última enquesta. El sindicat destaca, però, que cal tenir en compte que ara hi ha tres forces polítiques més, Podem, la CUP i Ciutadans.