Donpiso ven un 76% més a rebuf de la recuperació immobiliària

La xarxa immobiliària Donpiso ha aprofitat la recuperació del mercat immobiliari per accelerar el creixement. El 2016 va augmentar quasi un 76% el volum total de vendes, que va passar de 213 milions el 2015 a 375 el 2016. Durant l’any passat, les oficines de Donpiso van vendre més de 2.500 habitatges a tot Espanya, una xifra que és un 97% superior a la de l’any anterior, segons van explicar ahir el director general, Luis Pérez, i el subdirector general i responsable d’expansió de la companyia, Emiliano Bermúdez.

La xarxa d’oficines immobiliàries està en procés d’expansió. L’any 2016 va obrir 30 noves oficines a Espanya -8 de pròpies i 22 en franquícia-, i per al 2017 preveu entre 40 i 50 noves obertures -el 25% de pròpies, i la resta, de franquícies-, amb l’objectiu d’arribar a les 120 oficines a finals del 2017. Aquesta expansió comportarà una inversió total d’uns 2,5 milions d’euros, segons Pérez. Catalunya no serà un focus d’expansió, perquè ja hi tenen molta xarxa, i les noves obertures se centraran, sobretot, a Madrid, el País Valencià, el País Basc, Andalusia i les illes Canàries.

La companyia centra la part més important del negoci en la intermediació de la compravenda d’habitatges. Segons Pérez, aquest mercat viu un molt bon moment, malgrat l’augment de preus en llocs com Barcelona i Madrid, perquè hi ha un gran equilibri entre l’oferta i la demanda, els preus són adequats i els bancs han obert l’aixeta del crèdit sense caure en excessos. “Les previsions per als dos o tres pròxims anys del sector immobiliari són bones”, va sentenciar el director general.

Bombolla del lloguer

Una altra cosa és el lloguer, que per a l’empresa suposa aproximadament un 8% del negoci, i especialment en el cas de Barcelona. Els responsables de Donpiso es neguen a parlar de bombolla, però reconeixen que l’habitatge turístic ha distorsionat el mercat i cal “una regulació, que no intervenció, per part de les administracions”, segons Bermúdez, que va demanar un increment de les inspeccions. A més, va alertar de la possibilitat que l’augment de preus s’estengui a la primera corona de l’àrea metropolitana.

Donpiso també ha entrat en la promoció, ja que preveu un repunt de les vendes d’habitatges nous a partir de l’any vinent, i ja té 13 nous projectes en marxa.