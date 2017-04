Dues de cada tres empreses catalanes creuen que ha augmentat la complexitat normativa

La burocràcia i els tràmits administratius que han de fer les empreses és un dels elements a tenir en compte per la competitivitat de l'economia. Per això des de fa anys l'administració ha impulsat normes, com la finestreta única o les denominades lleis òmnibus, per a alleugerar aquesta complexitat administrativa.

Però malgrat aquests esforços, no sembla que s'hagi aconseguit l'objectiu, almenys segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona que conclou que dues de cada tres empreses consideren que la complexitat administrativa ha augmentat els darrers cinc anys, cosa que resta competitivitat a l'economia catalana i dificulta atraure noves inversions.

Fer una pime industrial costa quatre cops més a Catalunya que a EspanyaL'estudi s'ha fet mitjançant una enquesta a 3.000 empreses, i en la seva elaboració hi han participat la Cambra de Comerç i l' Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

La primera conclusió és que dos terços de les empreses enquestades consideren que la complexitat administrativa ha augmentat els últims cinc anys. En concret, un 35% de les empreses enquestades considera que ha augmentat molt, i un 32% creu que ha augmentat, però poc. Només un 30% considera que s'ha mantingut igual i el percentatge de les empreses enquestades que consideren que ha disminuït es redueix a només un 2%.

Aquesta complexitat normativa es reflecteix, segons les empreses, en l'economia real. Només un terç de les empreses consideren que no afecta a la seva competitivitat, però dos terços consideren que els hi resta competitivitat, un 32% considera que els treu molta competitivitat i un 35% ha contestat que els afecta, però poc.

Menys inversions

A més, els tràmits i la complexitat administrativa afecta directament a les inversions. L'enquesta indica que un 29% de les empreses creu que afecta molt a l'hora de captar o decidir inversions, mentre que un 30% considera que afecta o pot afectar, però poc. El 40% de les empreses enquestades han contestat que la complexitat administrativa no afecta ni afectarà les inversions.

No obstant això, per sectors varia l'impacte de la complexitat administrativa. El sector que se'n sent més afectat és el de la construcció. Un 68% de les empreses d'aquest sector enquestades indiquen que la complexitat administrativa afecta o afectarà en un futur les inversions, i un 65% en el cas de les empreses industrials. El comerç, amb un 64%, també s'inclou entre els sectors més afectats, així com l'hostaleria, amb un 62%. En la resta de serveis, el percentatge baixa fins al 52%.

A més, les empreses mitjanes són les que més creuen que la complexitat administrativa pot retreure inversions. Així, un 60% de les companyies d'entre 10 i 49 ocupats ho creuen, mentre que en les de menys de 10% ocupats el percentatge baixa al 59% i encara cau més, al 58%, entre les de més de 50 treballadors.

Canvi normatiu

A la vista dels resultats de l'enquesta, la Cambra de Comerç reclama la "urgència d'adoptar mesures de simplificació i millora del marc normatiu més efectives", ja que l'actual normativa porta a que "les empreses catalanes perden competitivitat i també hi ha perill de pèrdua d'inversions".

Per això, la Cambra, al marge de les mesures que ja s'estan portant a terme, reclama un pla global de millora de la qualitat normativa, que hauria d'incloure una revisió sistemàtica de la normativa vigent que comportés una simplificació i consolidació de normes.

A més, dins d'aquest pla, segons la Cambra, s'haurien de buscar mesures per aprofitar millor els instruments que ja existeixen d'avaluació normativa, amb anàlisi cost-benefici, i afegir mesures que encara no s'han introduït però que estan previstes, com l'avaluació ex-post que estableix la Llei de Transparència del 2014. Aquestes mesures, segons la Cambra, no haurien de ser un tràmit formal, sinó que haurien de tenir un paper rellevant en el procés de decisió.

La Cambra també considera que cal un canvi de cultura normativa per a la bona regulació, tenint en compte sempre a l'hora de fer una nova norma aspectes com l'interès general, la proporcionalitat, la seguretat jurídica, la transparència o la simplicitat, potenciar les consultes i participació dels afectats i evitar els conflictes competencials entre administracions, entre d'altres.