Dow creu que la venda d’una planta seva a Tarragona crearà ocupació

La multinacional química Dow Chemichal confia que la venda d’una planta de Tarragona que fabrica copolímers d’etilè i àcid acrílic, uns materials per a la fabricació de plàstics per a embalatge, serà molt positiva per al clúster tarragoní i que fins i tot podria suposar la creació de nous llocs de treball. El director del complex de Dow a Tarragona, Jaume Sariol, va assegurar a l’ARA que “la sensació és que la planta queda en molt bones mans”. “No tinc cap dubte que seguirà produint i impulsant un producte de gran valor afegit que té molt bons marges de negoci”, va afegir.

Sariol va considerar que “una empresa d’aquestes característiques, amb una dinàmica de creixement molt clara, serà positiva per al clúster” i pot crear nova ocupació, perquè “necessitaran completar la seva estructura”. Sariol no va concretar el nombre d’empleats de Dow que canviaran d’empresa amb aquesta venda perquè encara estan “perfilant la xifra definitiva”. SK Global Chemical és un gegant asiàtic del sector petroquímic, amb una facturació que duplica la de Dow i un creixement el 2017 de més de dos bilions d’euros. La compra de la unitat de copolímers d’etilè i àcid acrílic de Dow s’interpreta com un pas endavant per entrar als mercats europeus, on la seva presència és molt minsa. L’operació de venda era una de les condicions que va posar la Unió Europea per autoritzar l’anunciada fusió de Dow amb DuPont, un altre gegant químic nord-americà. La suma de les dues empreses feia que l’empresa resultant tingués una quota de mercat massa alta a Europa en aquest producte concret, cosa que vulnera les normatives sobre competència.

Fusió amb DuPont

Tant la fusió de Dow amb DuPont com la venda de la planta de Tarragona a SK Global Chemical estan previstes per a l’1 d’agost, data fixada pels organismes internacionals a les dues empreses per completar la fusió. Un cop s’hagi materialitzat la integració, s’obrirà un període de 18 mesos en els quals la companyia resultant separarà les tres unitats de negoci: agricultura, materials i productes especialitzats. La fusió de Dow Chemical amb DuPont suposarà la creació d’un gegant químic mundial, la segona empresa del sector, per darrere de BASF.