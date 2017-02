Dow es ven una planta de plàstics al complex de Tarragona

La multinacional química nord-americana Dow Chemical ha arribat a un acord amb l’empresa sud-coreana SK Global Chemical per vendre-li la seva divisió de copolímers d’etilè i àcid acrílic, uns materials que s’usen fonamentalment en la fabricació de plàstics per a embalatge. L’operació s’emmarca en el procés de fusió de Dow amb la també multinacional nord-americana DuPont. La decisió s’adopta per complir amb els requeriments dels organismes reguladors que han d’aprovar aquesta fusió, i que vetllen perquè l’empresa resultant no tingui una posició excessivament dominant en el mercat que vulneri el principi de competència.

L’operació afecta una de les plantes que Dow té al seu complex del polígon sud de Tarragona, on treballen unes 250 persones. Fonts de l’empresa han explicat a l’ARA que, de moment, no es pot precisar si això implicarà l’acomiadament de treballadors, però han matisat que la planta de fabricació d’aquests polímers queda en mans d’una empresa “sòlida i fiable”, molt ben situada en el sector a escala internacional. Des de Dow s’assegura que “és una venda, no un tancament, i per tant l’escenari és de continuïtat”, i afegeixen que les dues empreses treballen conjuntament perquè “la transició transcorri de manera fluida per a tots els grups d’interès”.

L’operació està supeditada a la finalització de la fusió entre Dow i DuPont, un procés que totes dues empreses esperen culminar amb èxit el primer semestre d’aquest 2017. Un cop s’hagi materialitzat la integració entre aquestes dues empreses, s’obrirà un període de 18 mesos en els quals la companyia resultant separarà les seves tres unitats de negoci: agricultura, materials i productes especialitzats. La fusió de Dow Chemical amb DuPont suposarà la creació d’un gegant químic mundial que es convertiria en la segona gran empresa del sector, per darrere de l’alemanya BASF.

Dow Chemical és a Tarragona des de finals dels anys 60. Actualment hi té dos complexos, que representen el centre productiu més important de l’empresa al sud d’Europa, i on treballen unes 650 persones. Les seves plantes es dediquen a la producció d’olefines, derivats d’etilè, plàstics i la investigació sobre el tractament de l’aigua.