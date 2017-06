Draghi manté els tipus en el mínim històric i rebaixa la previsió de la inflació

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir els tipus d'interès en el mínim històric del 0%, segons ha explicat aquest dijous el seu president, Mario Draghi. Així doncs, l'organisme també continuarà amb el seu programa de compres al mateix ritme que els últims mesos. L'únic canvi que Draghi ha fet notar en el seu missatge, que es resisteix a pujar els tipus tot i les pressions d'alguns socis de l'euro, és que descarta tornar-los a baixar.

D'altra banda, el BCE ha rebaixat la taxa d'inflació interanual per al 2017 en dues dècimes fins a l'1,5%, que es relaxarà fins a l'1,3% l'any següent i assolirà l'1,9% el 2019. A més, l'organisme també ha revisat a l'alça les previsions de creixement del PIB de l'eurozona, que situen l'expansió en l'1,9% el 2017, mentre que esperen un increment de l'1,8% i de l'1,7%, respectivament, per al 2018 i el 2019.

Aquest anunci ha sorprès els que anticipaven un inici de l'estratègia de sortida de la institució per deixar els estímuls i tornar a pujar els tipus. Tot i així, Draghi encara no ha posat data al seu full de ruta i continuarà el programa de compres fins que la inflació s'apropi més a l'objectiu del 2% marcat pel BCE. "El consell de govern espera que els tipus d'interès oficials es mantinguin en els nivells actuals durant un període prolongat", ha explicat en el seu comunicat.

"Fuga de dipòsits" al Popular

Preguntat per la venda del Banco Popular al Santander, que es va autoritzar després del vistiplau de la Junta Única de Resolució, Draghi s'ha mostrat satisfet amb la rapidesa amb què va actuar la institució i ha considerat "oportuna " la intervenció de l'entitat. No obstant, no ha volgut comentar més detalls sobre l'operació i ha passat la pilota al seu vicepresident, Vitor Constancio.

Constancio ha admès de nou que el Popular tenia un problema de liquiditat i que les competències del BCE es van limitar a determinar que l'entitat estava en greus problemes o estava a punt d'estar-ho. En aquest sentit, el vicepresident del BCE ha fet servir el concepte "fuga de dipòsits" per descriure la inestable situació de l'entitat, que ahir va acabar en mans del Santander per un euro.