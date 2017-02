Dubtes de França amb l’energia nuclear

La gran majoria de mitjans francesos se’n feien ressò l’octubre passat: més d’un terç dels 58 reactors nuclears repartits en les 19 centrals de què disposa França estaven, parcialment o totalment, fora de servei. Una xifra preocupant, tenint en compte que aquesta font genera el 75% de la producció d’energia total del país.

La parada temporal d’almenys 21 reactors venia, en part, donada per l’Autoritat de Seguretat Nacional (ASN) francesa. Després d’haver detectat anomalies en la fabricació de les peces que formen els components de les illes nuclears de les centrals, l’ASN va ordenar inspeccions -durant un període de tres mesos- en almenys 18 reactors que estaven equipats amb les peces en qüestió. Això va suposar que un nombre considerable de reactors estiguessin parats almenys fins al gener, cosa que ha fet que es disparin els dubtes de si França tindria prou electricitat aquest hivern. De fet, fins al mes passat, l’ASN no va donar l’autorització de la posada en marxa de 9 reactors que encara estaven fora de servei.

En condicions normals, França disposa d’una capacitat de producció de 129.000 megawatts (MW), la meitat dels quals provenen de l’energia nuclear. Però aquest hivern no, després de l’aturada de tants reactors. Segons RTE, l’empresa responsable de la xarxa elèctrica, el dèficit de producció nuclear es va compensar al novembre amb un increment de la producció tèrmica a partir de combustible fòssil, és a dir, gas i carbó. En aquesta línia, Ségolène Royal, ministra d’Ecologia, enviava un missatge de tranquil·litat als francesos assegurant que no hi hauria risc d’escassetat a l’hivern. “El desenvolupament d’energies renovables, les capacitats d’importació [...] i l’estalvi d’energia ajudaran a compensar, en part, la baixada de producció de les centrals”, asseguraven des de RTE, filial d’Électricité de France (EDF).

Si bé França acostuma a estar entre els països que exporten més electricitat, segons l’Agència Internacional d’Energia, en circumstàncies especials (com un pic de consum o bé, en aquest cas, per l’escassetat de reactors nuclears) EDF es veu obligada a comprar electricitat als països veïns. Entre ells Espanya, a través de la interconnexió de la línia de molt alta tensió (MAT) entre Santa Llogaia i Baixàs, que travessa el Pirineu i uneix els sistemes elèctrics dels dos països. Justament això és el que ha passat aquest any passat: durant setmanes i de manera continuada, Espanya va estar exportant més de 2.000 MW a França. ¿L’altra cara de la moneda? L’electricitat a Espanya s’ha encarit perquè, entre altres motius, es va haver d’incrementar la producció de carbó per substituir el dèficit nuclear. La repercussió directa només cal buscar-la en el rècord que el preu de la factura de la llum ha marcat al gener.

Amb tot, els problemes de les anomalies en els reactors i les seves conseqüències en cadena han posat encara més de manifest la dependència de França amb les nuclears, així com la necessitat de desintoxicar-se’n. I això sembla que passa per la llei de transició energètica. En busca d’un cop d’efecte, el llavors govern de Manuel Valls va fer aprovar el text poc abans que París acollís la Cimera de l’ONU pel Canvi Climàtic (COP21), al desembre de fa dos anys. Amb aquesta llei s’espera assolir una de les promeses de campanya del president François Hollande: disminuir el consum d’electricitat provinent de les nuclears del 75% al 50% de cara al 2025. I, d’altra banda, augmentar el de l’energia renovable, que, segons el text, haurà d’assegurar el 23% del consum total d’energia el 2020 i el 32% el 2030.

Tancament de reactors

La llei també afecta en certa manera EDF, ja que limita la capacitat total actual del parc nuclear francès a 63,2 GW. Amb la posada en marxa al 2018 de l’EPR de Flamanville -un reactor de nova generació que ha de permetre generar més energia amb més seguretat-, la companyia francesa estarà obligada a parar les màquines definitivament d’alguns dels seus reactors per no sobrepassar els gigawatts imposats. En el punt de mira hi ha la central més antiga del parc francès, la de Fessenheim. De fet, el tancament d’aquesta central va ser una altra de les promeses de campanya d’Hollande el 2011, que tampoc complirà perquè el procés va per llarg.

A finals de gener, el consell d’administració d’EDF va acceptar la convenció d’indemnització que el govern li donava per haver de tancar Fessenheim, tot i que això no significava que s’hagués iniciat pròpiament el procés de tancament. Per lògica, EDF hauria d’esperar-se almenys fins que la nova central de Flamanville es posi en marxa l’any vinent, ja amb sis anys de retard. Malgrat la intenció d’anar cap a les energies verdes, fets com aquest evidencien la complicada tasca d’acabar amb les centrals. Fins i tot quan França es va despertar, les nuclears encara hi eren.