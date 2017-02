Els supermercats britànics es veuen obligats a racionar l'enciam i el bròcoli

"Degut als problemes climatològics a Espanya, es limita a tres el nombre de peces d'enciam que es poden comprar per persona". Amb aquest avís alguns supermercats del Regne Unit adverteixen de la seva falta d'existències després de l' onada de baixes temperatures a Espanya i la resta del sud d'Europa. Tan sols el sud de la Península cobreix un 80% de la demanda de la Unió Europea en fruita i verdura fresca fora de temporada.

La varietat d'enciam iceberg és el producte més afectat, tot i que també es restringeix el consum d'altres aliments com el bròcoli. Cadenes de supermercats com Tesco (la més important del país) limiten a tres el nombre de peces que cada client es pot emportar, mentre que d'altres com Coop Food demanen als consumidors que comprin amb responsabilitat.

La manca d'enciam també ha afectat el seu preu. Venedors de mercats com el d'Essex, al sud-est d'Anglaterra, cobren 1,5 lliures (1,74 euros) per cada peça d'enciam. En declaracions a la BBC, Mitchell Redmond, botiguer del mercat d'Essex, considera que aquests preus són "extremadament cars per aquesta època de l'any, com a mínim el doble del que s'hauria d'estar pagant".

Es tracta d'una situació anòmala, i és que aquest mes de gener les pluges, el vent i sobretot la neu han arribat a cotes més baixes que anys anteriors. A tall d'exemple, la segona quinzena del mes de gener ha sigut el període de fred més llarg i més intens des de l'any 2012.

De totes formes, des del Regne unit també s'està obrint el debat de comprar productes fora de temporada. Diverses veus recorden que els hàbits de compra estan canviant per consumir productes fora de temporada quan hi ha una gran varietat d'alternatives alimentàries.