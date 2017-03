Endesa destinarà 4,7 milions a desmantellar la tèrmica de Foix

Endesa destinarà un total de 4,7 milions d'euros a desmantellar la central tèrmica de Foix, ubicada a Cubelles, segons ha informat aquest dimecres la companyia elèctrica en un comunicat. El desmantellament és fa un cop es disposa de tots els permisos i llicències del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cubelles.

Els treballs començaran el pròxim 28 de març i s'aniran executant de forma "gradual, ordenada i segura", començant per l'enderroc de totes les estructures ubicades a la 'cota zero' de la central tèrmica, que comprèn l'edifici industrial -la nau de turbines, el centre de control, la caldera i la xemeneia- i totes les instal·lacions associades -edifici d'oficines, menjador o els dipòsits de fuel, entre d'altres-.

En una segona fase es preveu la demolició de les estructures enterrades i de la casa de bombes, si bé en paral·lel a aquestes operacions el pla preveu la recuperació del sòl industrial mitjançant un conjunt d'operacions que es realitzaran seguint un Pla de Vigilància Ambiental, a fi de garantir la correcta gestió dels residus generats durant els 34 anys d'activitat de la instal·lació.

La central, de 520 MW de potència, va tancar al juny del 2015 per excés de potència instal·lada i pel desenvolupament de tecnologies de generació de millor rendiment, si bé durant els últims anys de funcionament la companyia va fer un ús reduït, operant des del 2010 només durant els períodes de màxima demanda i per resoldre situacions de restriccions a la xarxa de transport elèctric.

De fet, el grup no operava des del 3 d'agost del 2010. Aquell any va tenir un a producció neta de 7,19 gigawatts hora (GWh) i, per tant, una utilització de només el 0,17% sobre la capacitat de producció. Ja en els últims anys de funcionament, entre el 2007 i el 2010, el seu ús mitjà es va situar en el 3,23%.

La central es va començar a construir el 1975 per Tèrmiques del Besòs (Terbesa), una societat formada al 50% per Enher i Hidroeléctrica de Cataluña, dues companyies que van acabar integrades a Endesa. L'únic grup existent es va acoblar a la xarxa quatre anys després, el 1979, amb un disseny que permetia utilitzar com a combustible fuel o gas natural, o ambdós combustibles simultàniament.

Endesa, a través del seu fons històric, va rescatar més de 900 elements singulars de la instal·lació. En total, es van recuperar 300 fotografies, 100 documents audiovisuals i 507 elements representatius del conjunt de l’activitat de la instal·lació. Tot aquest material s’ha incorporat a la Fundació Endesa, que vetllarà per la seva conservació, tot inventariant-lo, catalogant-lo i digitalitzar-lo per, així, salvaguardar-lo i posar-lo a disposició de la comunitat científica i dels estudiosos.

Així mateix, la companyia també recuperarà el mural de ceràmica que decora una de les parets de la central per salvaguardar el patrimoni artístic i industrial. La peça, obra de l’escultor local Pedro Llorente, té 30 metres d’amplada per 10 d’alçada, i està construïda a partir d’un mosaic format per centenars de rajoles de ceràmica de diferents colors. Endesa cedirà gratuïtament a l’Ajuntament de Cubelles el conjunt escultòric, que el consistori emplaçarà a un espai públic encara per determinar.