Ercros amplia en 10 milions el pla d'inversions fins al 2020

La companyia química catalana Ercros invertirà un total de 63,7 milions d'euros per adaptar-se al canvi tecnològic derivat de la prohibició de la producció de clor amb tecnologia de mercuri durant el període 2016-2020, xifra que és 10 milions superior a la que s'havia previst inicialment, segons ha informat aquest dijous la companyia que presideix Antoni Zabalza.

Aquestes mesures, emmarcades en el Pla Act de la companyia, estan sent posades en marxa amb l'objectiu de prescindir de la tecnologia de mercuri per produir clor a partir de l'11 de desembre d'aquest any, límit fixat per la Unió Europea (UE).

Ercros invertirà 54 milions fins al 2020, perdrà dimensió, però guanyarà rendibilitatL'empresa química ha destacat que l'increment del cost del pla respon a l'augment de la capacitat de producció de clor amb tecnologia de membrana a la fàbrica de Vila-seca I, fins a completar les 120.000 tones a l'any "a causa de les bones perspectives de mercat".

La tecnologia de membrana està considerada per la Unió Europea com la més adequada per produir clor. El pla també preveu l'augment de la capacitat de la planta de Sabiñánigo (Osca), que elevarà la capacitat de producció de clor amb tecnologia de membrana d'Ercros fins a 165.000 tones l'any i situarà l'empresa com el primer fabricant de clor d'Espanya.

En una primera fase, prèvia al cessament de producció de clor amb tecnologia de mercuri, en el període 2016-2017 s'estima que les inversions s'elevaran fins a 45,7 milions.

En una segona fase, per al període 2018-2020, es preveuen inversions per import de 18 milions d'euros per ampliar la planta de tauletes per al tractament d'aigües de piscina i per a actuacions específiques de la divisió de química intermèdia.

Totes aquestes actuacions persegueixen augmentar la capacitat de fabricació de productes les instal·lacions dels quals aviat arribaran al 100% de la capacitat.

El Pla Act preveu, a més, el tancament, a partir de l'11 de desembre del 2017, de les plantes de producció de clor amb tecnologia de mercuri de les fàbriques de Flix i Vila-seca I.

La companyia assegura que encara no ha estimat el nombre de persones que es veuran afectades pel tancament de les plantes ja que preveu oferir alternatives de recol·locació per a la majoria de treballadors. Per finançar el pla, Ercros ha obtingut crèdits, principalment, del ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, i la resta (un 43,7%) es finançarà amb recursos generats per la mateixa empresa.