Eroski exporta el format Rapid de Caprabo a la resta d’Espanya

Caprabo és cada cop més el banc de proves i innovació en els formats del grup Eroski. La cadena de distribució basca va anunciar ahir que incorporarà la marca Rapid a la seva xarxa de franquícies. Aquest model de supermercat de conveniència es va entrenar com a prova pilot a Barcelona a través de Caprabo per competir amb els establiments d’altres empreses com Carrefour Express o Supercor. Es tracta de botigues petites -d’uns 150 metres quadrats- en zones urbanes i turístiques i amb un horari d’obertura ampli, ja que els locals funcionen de 8.00 a 23.00 hores tots els dies de l’any. Després de provar el format a la capital catalana amb sis supermercats Rapid, el model viatjarà ara a la resta d’Espanya.

En els pròxims quatre anys, la cadena vol obrir 60 d’aquests establiments, principalment a Madrid, Andalusia, les Illes Balears, el País Valencià i Barcelona. La primera franquícia de Rapid fora de Catalunya serà al municipi mallorquí de Calvià. “Atendre noves necessitats de consum en el context social i econòmic actual ha sigut l’enfocament de partida amb què hem engegat aquest nou projecte”, va assenyalar la directora de formats de botiga d’Eroski, Esther Sáez de Vicuña. El grup seguirà amb la mateixa filosofia de donar servei als consumidors sense temps i a les compres d’última hora.

Fonts de l’empresa van confirmar que les seves botigues han crescut fins ara a un ritme superior al 20% anual.

Adeu a Caprabo Fresh

El model de botiga que no ha passat la fase de proves és Caprabo Fresh. La companyia va apostar el 2015 per aquest concepte centrat en productes frescos amb una botiga al carrer Villarroel de Barcelona. El local es basava en l’agricultura ecològica o els productes gourmet per atreure clients que ja no miren tant el preu. Aquest format, però, no es replicarà en altres establiments, segons va avançar ahir Expansión i tal com va confirmar a l’ARA un portaveu de la companyia catalana.

Caprabo Fresh no ha complert les expectatives de l’empresa, que continua treballant en nous formats innovadors. De fet, encara que la botiga de Villarroel ha retirat la insígnia de Caprabo Fresh, l’interior del local manté la distribució original, on els productes frescos hi tenen un pes més important.