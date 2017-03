Espanya és el segon país de la UE amb els preus més cars de banda ampla

És la banda ampla més cara a Espanya que en altres països de la UE? Segons la Comissió Europea, sí. L’Estat espanyol és el segon país amb l’Internet a les llars i empreses més car dels vint-i-vuit, només superat per Croàcia, segons un informe publicat per l’Executiu sobre els progressos en la societat digital.

Després d’Espanya, les tarifes més cares són les d’Eslovènia, Xipre i Portugal i els més barats a Suècia, Alemanya, Finlàndia i Àustria. D'altra banda, si és té en compte el nivell d’ingressos, la Comissió Europea assenyala que la banda ampla de les llars espanyoles és la segona més cara de la Unió.

L’informe de l’executiu europeu analitza els avanços en l’àmbit digital dels estats membres. Espanya ha avançat una posició en el rànquing, on es troba en la posició número 14. Amb tot, l’ús de les tecnologies digitals de les empreses i la prestació dels serveis públics és superior a la mitjana europea. Paradoxalment, la cobertura de banda ampla i la xarxa 4G estan també per sobre de la mitjana.

En canvi, només un 53% dels espanyols compten amb competències digitals, un percentatge molt inferior a altres ciutadans dels països, com per exemple, compten amb un ús limitat del correu electrònic. Tot i així, l’informa valora que els espanyols consultin diaris digitals i consumeixin música i videos sota demanda de forma habitual, situant-se en la mitjana europea. Amb tot, Andrus Ansip, vicepresident per a l’Economia Digital, creu que Espanya “encara pot millorar” i “fer molt més”.