El Ciadi multa Espanya amb 128 milions per la retallada a les renovables

L'estat espanyol ha perdut el primer dels arbitratges internacionals fallits al tribunal per resoldre conflictes del Banc Mundial, el Ciadi, per l es retallades aplicades des del 2010 a les energies renovables, segons han informat fonts pròximes al procés a Europa Press. El tribunal ha multat Espanya amb una sanció de 128 milions d'euros, més interessos, pels perjudicis que va causar la supressió de les ajudes a tres plantes termosolars.

El dictamen, que ja s'ha notificat a les parts, dona la raó al fons britànic Eiser Infraestructure i la seva filial de Luxemburg, que havien invertit gairebé 1.000 milions en aquest sector a Espanya. La firma havia invertit aquesta suma en tres centrals termosolars a Ciudad Real i Badajoz el 2007, el mateix any en què es va aprovar un reial decret per donar embranzida a les energies renovables. Tot i així, el sector va començar a patir retallades retributives a finals del 2010, amb el PSOE al poder, i el 2013 amb la reforma del sector elèctric aprovada pel govern del PP de Mariano Rajoy.

La decisió del Ciadi suposa el primer revés als tribunals internacionals per a Espanya per aquestes retallades. El gener del 2016 el Tribunal Arbitral d'Estocolm ja s'havia pronunciat sobre la demanda presenta per les societats Charanne B.V. i Construction Investments per les retallades al sector fotovoltaic, encara que aleshores la justícia va sentenciar a favor d'Espanya.

Aval a la retallada a les renovablesDesprés de la conclusió final del Ciadi, el govern espanyol ha anunciat a través d'un comunicat que estudia presentar un recurs perquè el resultat d'aquest arbitratge no s'extrapoli ni acabi dictant sentència. Espanya acumula gairebé una trentena de demandes de inversors internacionals al Ciadi, que depèn del Banc Mundial, per aquest mateix tema. En el cas espanyol, les denúncies se centren tant en les retallades a l'energia solar que va aplicar el govern socialista a finals del 2010 com en les que va aprovar l'actual executiu del PP durant la legislatura que va acabar a finals del 2015.