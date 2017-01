Espanya, líder en precarietat laboral segons l'OIT

Espanya es troba entre els quatre països de la Unió Europea que arrosseguen més treball temporal i parcial involuntari: és el segon amb més temporalitat -només per darrere de Xipre- i el quart en contractes a temps parcial involuntaris: el 2015 només el van superar Grècia, Xipre i Itàlia. Són dades de l’últim informe de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre la situació del mercat laboral a tot el món. A l’altre plat de la balança, Àustria i Alemanya són els països on hi ha menys assalariats que treballen temporalment o a temps parcial de manera no voluntària.

Segons aquest estudi, Espanya també es troba entre els països que superen la mitjana europea pel que fa al risc dels treballadors de caure en la pobresa, és a dir, on hi ha una proporció més alta d’empleats que cobren menys d’un 60% del salari mitjà del país.

L’OIT fa, doncs, un toc d’atenció sobre la qualitat dels llocs de treball nous que es creen a Espanya, alhora que reconeix que és un dels pocs països a tot el món on preveu un “creixement significatiu” de l’ocupació durant aquest 2017 (juntament amb Croàcia, Irlanda, Holanda i Portugal).

Un mercat de treball deficient

L’informe denuncia que el creixement econòmic mundial encara és dèbil i que els ritmes s’alenteixen. De fet, l’organització preveu que la taxa d’atur mundial creixerà una dècima aquest any, fins al 5,8%. Aquest augment suposa que 3,4 milions de persones a tot el món es quedaran sense feina i que el nombre total d’aturats superarà els 201 milions de persones aquest 2017.

L’OIT considera que l’augment és fruit de les diferents recessions profundes que han tingut lloc arreu del món durant els anys anteriors i calcula que els efectes encara es deixaran notar al mercat de treball durant tot aquest any. L’organisme també remarca que encara hi ha desigualtats laborals evidents entre sexes pel que fa a salaris i tipus de contractes.