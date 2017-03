Espanya se situa en la mitjana europea d'ús d' energies renovables, segons les darreres dades publicades aquest dimarts per l'oficina d'estadística europea Eurostat. Segons aquestes dades, referides al 2015, les renovables aporten a l'Estat un 16,2% del total d'energia consumida, quan en el conjunt de la Unió Europea (UE) és el 16,7%.

De fet, en el rànquing d'ús d'energies renovables, Espanya ocupa el lloc número 14 entre els 28 estats de la Unió Europea. El rànquing l'encapçala Suècia, seguida de Finlàndia, Letònia, Àustria i Dinamarca. Els estats amb menor consum d'energies renovables són Irlanda, el Regne Unit, Bèlgica, Holanda, Malta i Luxemburg.

Però malgrat la retallada de les primes a les renovables i el denominat 'impost al sol, l'ús de les energies renovables ha anat guanyant pes a Espanya. Així, segons les dades d'Eurostat, el 2004 -que és el primer any del que hi ha registres- la quota de les renovables en l'energia consumida a Espanya era del 8,3%. El 2012 ja havia pujat fins al 14,3%, el 2013 era un punt superior, el 2014 arribava al 16,1% i d'aquell any al 2015 es va alentir el creixement i es va quedar en el 16,2%.

Segons les dades d'Eurostat, un total d'11 dels 28 estats ja compleixen l' objectiu europeu per a l'any 2020 d'arribar a un mínim del 20% d'energia d'origen renovable. Espanya manté l'objectiu d'arribar-hi, cosa que no fan estats com el Regne Unit, Eslovàquia, Polònia, els Països Baixos, Malta, Hongria, Luxemburg, Xipre, Itàlia, Grècia, Irlanda, Alemanya, la República Txeca, Bulgària o Bèlgica.

En el 2015 l'estat amb més ús de renovables, Suècia, arribava al 53,9% de quota, molt per davant del segon, Finlàndia, amb un39,3%; i Letònia, amb el 37,6%. Luxemburg, l'últim de la llista, només tenia un 5% d'energia d'origen renovable, igual que Malta, mentre que Holanda es quedava en el 5,8%, Bèlgica en el 7,9%, i el Regne Unit en el 8,2%.

De fet, la primera economia europea, Alemanya, el 2015 només teia un 14,6% d'energia d'origen renovable, i l'any 2020 es quedarà en el 18%, a dos punts de l'objectiu europeu del 20%, segon s les projeccions d'Eurostat. França, un altre dels grans de la UE, tenia el 2015 un 15,2% d'energia d'origen renovable, però el 2020 espera assolir els objectius i arribar al 23%.

En el cas d'Itàlia, una altra de les grans economies europees, la projecció és pitjor. Segons Eurostat, el 2015 tenia un 17,5% d'energia d'origen renovable, però l'any 2020 perdrà quota i es quedarà en el 17%.

Eurostat destaca que " les energies renovables seguiran exercint un paper clau per ajudar a la UE a complir les seves necessitats d'energia més enllà de 2020" i afegeix que "p er aquesta raó, els estats membres ja han acordat un nou objectiu d'energia renovable de la UE d'almenys 27% el 2030" .