Espanya és el segon país amb la cistella més plena

La sortida de la crisi també comença a fer la seva aparició a les compres de Nadal. Segons un estudi de Deloitte, la consultora especialitzada en consum, aquestes festes Espanya serà el segon país europeu amb la cistella més plena, amb una despesa mitjana de 682 euros per consumidor, un 4% més respecte als 655 que es van gastar l’any passat. Només la supera el tiquet de Dinamarca, on cada consumidor es deixarà al voltant de 689 euros de mitjana entre alimentació, oci, viatges i regals per passar el Nadal.

Aquesta última partida és on els espanyols invertiran més diners, segons Deloitte, concretament, uns 265 per cada ciutadà, seguits de la despesa de 212 euros en menjar. El mateix estudi situava Espanya en la cinquena posició del rànquing l’any passat, darrere del Regne Unit, Dinamarca, Bèlgica i França. La cistella d’aquest Nadal deixarà enrere els anys de la crisi. Segons la consultora Nielsen, els espanyols gastaran quatre cops més aquestes festes que durant l’època de crisi econòmica. Concretament, el consum creixerà un 4,5% aquest 2016, un total de 1.700 milions d’euros més respecte a la despesa del 2015. L’estudi remarca que “el consumidor no va tan just durant la resta de l’any i quan arriben les festes, es deixa anar completament”.

El protagonista més mediàtic d’aquesta campanya tornarà a ser el comerç electrònic. Deloitte assegura que per primera vegada internet assumirà una quarta part del pressupost total de les festes de Nadal, encara que el percentatge varia molt segons el tipus de producte. Per exemple, el canal online acumula el 28% de les compres de regals, mentre que tan sols representa el 6% en el pressupost destinat a l’alimentació. Les previsions del sector són optimistes. Adigital, l’associació espanyola de l’economia digital, apunta que el consum online arribarà als 3.660 milions d’euros, una xifra que representaria el 15% del total de la facturació anual d’aquestes empreses. Així, la patronal espera que les vendes millorin un 13% respecte a l’any passat.

Campanya avançada

El calendari de les compres de Nadal comença cada cop més enrere. L’impacte de la campanya de descomptes i promocions del Black Friday, que segueix creixent en el temps, es farà notar en les vendes nadalenques. Deloitte apunta que un 23% de les compres ja es fan durant aquell divendres, cinc punts percentuals més respecte a l’any passat. Nielsen encara va més enllà, i assegura que el 30% de les compres s’avancen al mes de novembre. Tot i així, el gruix de la despesa es continua fent durant la primera quinzena de desembre. Aquesta franja encara concentra gairebé un 40% de les vendes, segons assegura l’informe de Deloitte, mentre que el percentatge es redueix al 20% durant la segona quinzena de l’últim mes de l’any.