Espanya se situa entre els estats de la UE amb més dependència energètica

Espanya és uns dels estats de la Unió Europea (UE) amb més dependència energètica de l'exterior, especialment en el que fa referència als combustibles fòssils, que són els que tenen més pes en el consum energètic espanyol.

Segons les dades publicades aquest dilluns per l'oficina d'estadística comunitària Eurostat, Espanya importa un 98% dels combustibles fòssils que consumeix, un percentatge molt superior a la mitjana de la Unió Europea, que és del 73%. Així, l'estat espanyol se situa entre els deu estats membres amb més dependència de les importacions de petroli, carbó i gas.

Mariano Marzo: “Per evitar el canvi climàtic hauríem de deixar al subsòl dos terços dels combustibles fòssils”El podi d'estats de la UE més dependents de la importació d'aquests combustibles fòssils l'ocupen Suècia, Xipre i Bèlgica, seguits de Letònia, Lituània i Portugal. Aquest estats estan per sobre del 100%, ja que es compta l'acumulació d'estocs. França i Luxemburg tenen una dependència del 99% i Espanya del 98%.

Per contra, els socis del club europeu amb menys dependència de les importacions de petroli, carbó i gas són Dinamarca (4%), Estònia (17%) i Romania (25%) i Polònia (32%). No obstant, en alguns d'aquests estats la dependència dels combustibles fòssils exteriors ha augmentat de forma exponencial. És el cas del Regne Unit, on des del 1990 al 2015 s'ha passat del 2% al 43%; Holanda, on s'ha passat del 22% al 56%; Polònia, on el salt ha estat d'un 1% a un 32%; o la República Txeca, on s'ha passat del 17% al 46%.

En conjunt, la dependència de la UE de les importacions fòssils s'ha incrementat en els últims quinze anys en vint punts, des del 53% que es va registrar el 1990 fins al 73% del 2015. En aquest període, la dependència d'Espanya ha augmentat des del 81% fins al 98%.

Així, els combustibles fòssils segueixen sent la principal font d'energia de la UE, representant un 73% del total, a pesar que la seva quota s'ha reduït en deu punts des del 1990. En aquest període, el pes d'aquestes fonts ha caigut pel que fa al consum energètic total, però només a Suècia (30%), Finlàndia (46%) i França (49%) suposa menys de la meitat. A Espanya, els combustibles fòssils representen el 74% del consum d'energia.

No obstant, els darrers anys hi ha hagut una davallada a Espanya del pes dels combustibles fòssils en el consum energètic. L'any 1990 representaven el 78% de tot el consum energètic, mentre que al 2005 es va enfilar fins els 84%, però 10 anys després, el 2015, el consum de combustibles fòssils pesava un 74% en el total d'energia consumida a Espanya, per sota per tant de l'any 1990.

El consum energètic a la UE baixa, a Espanya puja

El 2015, el consum energètic en el conjunt de la UE es va situar en 1.626 milions de tones equivalents de petroli, un 2,5% menys que el 2005 i un 11,6% menys en comparació del 1990.

Però, a diferència del conjunt de la UE, a Espanya el consum energètic va augmentar un 35% el 2015 respecte de l'any 1990, per passar de 90,1 milions de tones equivalents de petroli a 121,4 milions de tones. No obstant, entre el 2005 i el 2015 el consum energètic espanyol va baixar un 15,8%. El 2005 es va arribar a 144,2 milions de tones equivalents de petroli.

Espanya se situa també entre els estats de la UE que consumeixen més energia. El podi l'encapçala Alemanya, que va consumir un 19% de total d'energia de la UE amb un 19%. El segon lloc l'ocupa França, amb un 16%, seguit del Regne Unit (12%), Itàlia (10%), Espanya (7%) i Polònia (6%).