Espanya va tancar el 2016 amb el dèficit públic més alt de la Unió Europea

L'oficina d'estadística europea, Eurostat, ha confirmat aquest dilluns que Espanya va ser el país amb el dèficit públic més alt de la Unió Europea el 2016. Segons aquestes dades, l'Estat va complir el seu objectiu de dèficit per al 2016 amb un 4,5% del PIB, una dècima per sota del límit del 4,6% que havia pactat amb Brussel·les.

El 30 de maig, el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ja havia afirmat que Espanya va tancar el 2016 amb un dèficit públic del 4,33%, una xifra que puja fins al 4,54%, si s'hi sumen les ajudes a la banda. Pel que fa al deute públic d'Espanya, l'Eurostat assegura que es va situar en el 99,4% del PIB al tancament de l'any passat, com ja havia avançat el Banc d'Espanya.

Espanya compleix el dèficit per primer cop durant la crisi gràcies a les comunitatsAquesta dada està molt per sobre del 83,5% de mitjana de la UE i el 89,2% de l'eurozona. Així doncs, pel que fa a l'endeutament, Espanya es va situar com el sisè país de la Unió amb més deute públic, per darrere de Grècia (179%), Itàlia (132,6%), Portugal (130,4%), Xipre (107,8%) i Bèlgica (105,9%).

Només quatre Estats membres van tancar el 2016 amb un dèficit igual o superior al 3% del PIB: Espanya (4,5%), França (3,4%), Romania i el Regne Unit (3% cadascun). En el conjunt de la UE, el dèficit va caure del 2,4% del PIB del 2015 fins a l'1,7% de l'any passat, mentre que als països de la zona euro es va reduir del 2,1 a l'1,5%, segons ha precisat l'Eurostat.

D'altra banda, Luxemburg (+1,6%), Malta (+1%), Suècia (+0,9%), Alemanya (+0,8%), Grècia (+0,7%), la República Txeca (+0,6%), Xipre i Holanda (+0,4% en tots dos casos) i Estònia i Lituània (+0,3% ambos països) van tancar el 2016 amb superàvit.