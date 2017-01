Espinaler professionalitza la gestió amb un directiu extern

L’empresa familiar de conserves i salsa d’aperitiu Espinaler ha fitxat un nou director general extern a la família. Segons ha pogut saber l’ARA, Rosendo Caso està al capdavant de la gestió de la companyia des de mitjans d’aquest mes de gener. Fins ara, Caso era el director de desenvolupament corporatiu de Vichy Catalan, càrrec que ha ocupat durant els últims 14 anys. L’arribada de Caso a Espinaler coincideix amb l’expansió d’aquesta empresa familiar després del rellançament de la marca que van impulsar el 2015. Aquell any Espinaler va tancar amb unes vendes de 13 milions, un rècord històric. La companyia encara no ha tancat els comptes del 2016, però segons fonts de la companyia la tendència continua sent positiva.

L’expansió de l’últim any és evident: al març l’empresa va aterrar als Estats Units, i uns mesos després també va desembarcar a Austràlia, Bèlgica, Guatemala i Singapur. En total la marca ja es ven en una trentena de països. Després dels resultats del 2015, Espinaler també ha aconseguit una desena de nous distribuïdors a Espanya. L’empresa explica que, tot i el canvi en la direcció, la família Tapias (quarta generació al capdavant de l’empresa) continua tenint l’última paraula sobre totes les decisions.

Noves ampliacions

L’expansió ha fet que les instal·lacions que Espinaler té al polígon de Vilassar, inaugurades l’any 2000, s’hagin quedat petites, malgrat l’ampliació que se’n va fer el 2008. La nau actual acull una botiga, una taverna, el magatzem i les oficines, i la intenció de la companyia és trobar una altra planta per recol·locar-hi el magatzem de distribució. Des del 2010 fins ara Espinaler ha doblat la seva plantilla i ara ja compta pràcticament amb un centenar de treballadors. El rellançament de la imatge corporativa també ha ajudat a ressituar la marca i fer-la més coneguda entre els consumidors.