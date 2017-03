La Reserva Federal apuja els tipus d'interès

La Reserva Federal nord-americana (Fed), ha decidit apujar el preu del diner: ha elevat els tipus un 0,25%, fins a deixar-los en una forquilla entre el 0,75% i l'1%. És la primera pujada des que Donald Trump va arribar a la Casa Blanca i els economistes ho interpreten com un missatge clar de recuperació.

L'augment, però, fa més gran la diferència entre el preu del diner als Estats Units i a Europa. Aquí el Banc Central Europeu, l'organisme homòleg a la Reserva Federal, va decidir dijous deixar els tipus d'interès al 0%, malgrat que els preus es recuperen. El president del banc emissor, Mario Draghi, va argumentar que encara hi ha fragilitat i riscos externs que podrien alterar la recuperació.

La decisió de la Fed no arriba per sorpresa ni als bancs ni als parquets, que donaven la pujada per descomptada. És la primera des que Trump va arribar al poder però la segona en només 3 mesos. D'aquesta manera la Reserva Federal vol tornar als nivells normals del preu del diner, després de tenir-los al 0% durant els últims anys.

L'última pujada va ser al desembre, i, de fet, la Fed té previstes 2 augments més aquest any. L'efecte a la borsa, doncs, ha estat pràcticament nul en el moment posterior a l'anunci: els mercats, de fet, fan el seu camí a banda i es mantenen en màxims des que Donald Trump va arribar al poder el 20 de gener.