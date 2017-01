Els Estats Units confirmen una sanció de 4.300 milions de dòlars a Volkswagen

La multa al grup automobilísitc Volkswagen per l'escàndol dels motors trucats es confirma als Estats Units. L'Agència de Protecció Ambiental i el departament de Justícia dels Estats units han anunciat un acord amb Volkswagen que implica una multa de 4.300 milions de dòlars (uns 4.060 milions d'euros) i la presentació de càrrecs contra sis dels seus executius pel Dieselgate.

"Els intents de Volkswagen d'esquivar els estàndards d'emissions i importar vehicles falsament certificats al país representa una violació atroç de les nostres lleis mediambientals, protecció al consumidor i financera", ha explicat la fiscal general dels Estats Units, Loretta Lynch.

Com a part d'aquests acords, Volkswagen ha tornat a acceptar la culpabilitat per la manipulació volguda dels programes informàtics que acompanyaven els motors dièsel durant més de deu anys. El president del grup automobilísitic, Matthias Müller, ha sigut clar i no s'ha fet esperar: "Volkswagen lamenta profundament el comportament que ha permès que es desencadeni la crisi dels motors dièsel. Continuarem endavant amb els canvis en la nostra forma de pensar i de treballar".

Les autoritats nord-americanes també han imputat sis directius de la companyia, tots alemanys: Heinz-Jakob Neusser, Jens Hadler, Richard Dorenkamp, Bernd Gottweis, Jürgen Peter i Oliver Schmidt, que ha estat el primer que ha quedat detingut.

Schmidt, de 48 anys, va ser l'encarregat de les comunicacions amb les agències reguladores nord-americanes entre 2012 i 2015, segons el departament de Justícia dels Estats Units. D'aquesta manera el govern nord-americà confirma l'acusació a l'empresa alemanya d'haver ordit una trama per enganyar els supervisors i els clients amb el trucatge dels motors dièsel.

L'engany afecta gairebé 600.000 vehicles als Estats Units, però la companyia també va confirmar que indemnitzarà els clients nord-americans afectats amb 5.000 dòlars. A Europa, de moment la companyia no ha pagat cap sanció ni tampoc té previst indemnitzar els clients. A Espanya només un jutge ha donat la raó a un client: va ser l'octubre passat, i la justícia va obligar la companyia a pagar el 10% del valor del vehicle.