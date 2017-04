L'Eurocambra reclama la dimissió de Dijsselbloem després del seu comentari sobre "alcohol i dones"

El president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, ha acabat amb la paciència de l'Eurocambra després de rebutjar, per tercera vegada consecutiva, comparèixer davant el ple. Dijsselbloem ha al·legat "problemes d'agenda" per no anar a Estrasburg a parlar sobre el rescat de Grècia.

La seva negativa ha encès els ànims dels eurodiputats, que han demanat la seva dimissió, sobretot perquè el rebuig a comparèixer arriba pocs dies després de la publicació d'una entrevista en què Dijssebloem demanava més responsabilitat pressupostària als països rescatats amb una polèmica frase que ja va aixecar les crítiques de governs afectats i d'eurodiputats.

"Com a socialdemòcrata considero la solidaritat extremadament important. Però qui l'exigeix, també té obligacions. No puc gastar-me tots els meus diners en copes i dones per demanar ajuda a continuació", va dir Dijsselbloem, laborista holandès, al 'Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Crítiques del president del Parlament Europeu

La sessió plenària d'aquest dilluns ha començat amb les paraules del president del Parlament, Antonio Tajani, recriminant a Dijsselbloem que rebutgés comparèixer. "Algú que demana als ciutadans europeus que facin enormes sacrificis hauria de respondre davant els seus representants. És més, hauria de sentir el deure de comparèixer davant d'ells", ha dit el popular italià.

La resta de líders dels grups polítics també han parlat per demanar la dimissió de Dijsselbloem. El cap de files dels populars, Manfred Weber, ha titllat "d'escàndol" la negativa del president de l'Eurogrup a comparèixer. "El que va dir és una falta de respecte i no és compatible amb seguir al càrrec. Ha de dimitir", ha demanat Weber.

Des de les files dels socialdemòcrates, la família política de Dijsselbloem, també s'ha exigit la seva dimissió. "La posició dels socialistes és molt clara: no és acceptable que hagi decidit no venir. És una decisió desgraciada, igual que les seves paraules sobre els països mediterranis que gasten diners en alcohol i dones", ha assegurat el líder del grup Socialista, Gianni Pittella.

Tímides disculpes

On sí que va comparèixer el president de l'Eurogrup fa dues setmanes va ser a la comissió parlamentària d'Economia, tot i que la seva intervenció va ser poc afortunada. Dijsselbloem es va negar a demanar disculpes tot i la insistència d'eurodiputats com el català Ernest Urtasun. L'endemà va "lamentar" en un comunicat si les seves paraules havien ofès algú, una tímida resposta que no ha convençut el Parlament Europeu.

Amb la polèmica per la crítica als països del sud primer i el rebuig a comparèixer a l'Eurocambra avui, Jeroen Dijsselbloem es complica molt la seva continuïtat com a president de l'Eurogrup, format pels ministres de Finances dels països de l'euro. Dijsselboem està en funcions com a titular de Finances del govern holandès després de la desfeta històrica dels laborlistes a les eleccions d'Holanda del passat 15 de març.