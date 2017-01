Euskadi blinda els convenis bascos enfront dels estatals

Els quatre principals sindicats d’Euskadi -ELA, LAB, CCOO i UGT- i la patronal Confebask han arribat aquesta setmana a un acord pel qual es comprometen a prioritzar els convenis col·lectius bascos enfront dels estatals. Els acords gestats a Euskadi ofereixen, normalment, millors sous i millors condicions laborals per als treballadors.

L’acord assolit dimecres no només és excepcional pel seu contingut, sinó per si mateix, per la seva pròpia naturalesa. Cal tenir en compte que un pacte d’aquestes característiques no es veia al País Basc des del 1999. A més, a Euskadi es produeix un doble enfrontament, ja que a l’escenari global de desacord entre sindicats i patronals se n’hi uneix un altre de genuïnament basc: el sempitern desencontre entre els sindicats abertzales (ELA i LAB) i els estatals (CCOO i UGT).

Aquests sindicats fa anys que discuteixen sobre l’estratègia a seguir (de confrontació, els bascos; més pactista, els espanyols) i la defensa o no d’un marc laboral basc de relacions laborals com a taula de negociació. Aquests obstacles fins ara havien sigut insalvables.

A Euskadi, excepte en algunes empreses i un grapat de convenis provincials, els espais d’acord a quatre entre els sindicats més grans són escassos. Ni tan sols per condemnar al carrer els accidents laborals mortals coincideixen en l’hora i el lloc on s’han de manifestar.

L’acord s’emmarca en l’empara de l’Estatut dels Treballadors i tindrà vigència indefinida a partir de la seva publicació, encara que qualsevol dels firmants podria denunciar-ho a partir del 2021. Tanmateix, s’estableix que l’acord seguirà vigent fins a la firma del pròxim pacte que l’hagi de substituir.

El pacte permet que els convenis sectorials provincials o autonòmics, així com els acords marc firmats o que es puguin firmar en el futur, estiguin més protegits enfront de la invasió de convenis estatals. Per tant, aixeca un mur a l’estatalització de la negociació col·lectiva que fomenten des de Madrid la CEOE (Confebask és membre de la patronal espanyola), CCOO i la UGT.

L’acord s’ha produït, de fet, a instàncies de Confebask. La patronal ha girat 180 graus en la seva postura sobre el blindatge dels convenis d’àmbit basc: el 2013 es va negar a subscriure un pacte similar perquè els empresaris no volien perdre el benefici que obtenien de l’estatalització de la negociació col·lectiva.

La pau social, exclosa

El sindicat més reticent a firmar l’acord ha sigut ELA. La central majoritària a Euskadi, fidel a la seva vocació de confrontació, no volia ni sentir a parlar de l’exigència de Confebask de pau social als centres de treball a canvi de blindar els convenis bascos. Finalment, aquesta pretensió patronal no és a l’acord i la negociació dels convenis no estarà exempta de confrontació. Ara per ara la gran majoria dels 115 convenis sectorials d’Euskadi estan en fase d’ultraactivitat (se segueixen aplicant tot i haver vençut).

Tant els partits com el govern basc han valorat de manera positiva el pacte social, però a ningú se li escapa que ara cal afrontar la segona part del partit: la negociació dels convenis col·lectius, una missió sobre la qual no hi ha hagut consens i que no apareix en el document ni com a declaració d’intencions.

Perquè l’acord subscrit tingui efecte real, els convenis sectorials i d’empreses han d’avançar, i ara la negociació col·lectiva està totalment bloquejada. Només si s’assoleixen pactes aquest acord interprofessional els protegiria respecte als estatals. Actualment 350.000 treballadors bascos no tenen conveni a Euskadi.

És cert que els acords estan molt més a prop ara que fa uns mesos, però encara queda molt camí per recórrer: la mateixa distància que hi ha entre qualificar l’acord d’excepcional o fer-ho d’històric. De moment és excepcional.