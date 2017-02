FCC triplica els números vermells per l'impacte del ciment i el Brexit

La companyia FCC va tancar 2016 amb una pèrdua neta de 165,2 milions d'euros. La xifra suposa triplicar (+256%) els números vermells comptabilitzats un any abans, per l'impacte del negoci del ciment i del tipus de canvi en l'activitat de serveis mediambientals que té al Regne Unit, segon mercat per ingressos del grup després d'Espanya.

El grup, presidit per Carlos Slim, encadena així un cinquè exercici consecutiu amb pèrdues, des de les que va registrar, per primera vegada en la seva història, el 2012. FCC atribueix el resultat de 2016 fonamentalment a l'ajust de valor realitzat en el fons de comerç de la divisió de ciment, per 299.900.000 d'euros, derivat, alhora, del "retard en la recuperació del sector a Espanya".

No obstant això, la companyia també participada per Esther Koplowitz assenyala així mateix el nou descens, el 17%, registrat en el seu negoci constructor, que a Espanya es desploma un 35,4%, i la caiguda del 4,5% que es va anotar la divisió de Medi Ambient, per l'efecte del tipus de canvi al Regne Unit derivat del Brexit.

L'ajust realitzat en l'àrea de ciment, amb la venda de la filial cimentera d'Estats Units a Carlos Slim, i la consegüent desconsolidació de deute, es va traduir no obstant en una disminució de l'endeutament del grup. Així, FCC va aconseguir retallar un 34,3% el seu deute financer net l'any passat, que va tancar l'exercici en 3.595,8 milions, un import que a més actualment negocia refinançar. A aquest descens també va contribuir l'ampliació de capital que la companyia va fer l'any passat, el "control" de les inversions, la contenció de les despeses i les vendes d'actius.

La companyia assegura, a més, haver continuat amb la seva reestructuració i sanejament, "centrant-se en operacions més rendibles i millorant l'eficiència de la seva estructura", cosa que es va traduir en una retallada de despeses del 12,6%. Aquest ajust, i el "notable augment del marge operatiu fins al 14%", va permetre que el benefici brut d'explotació (ebitda) del grup tanqués l'exercici amb un increment del 2,3% fins als 833,7 milions d'euros.

Caiguda del negoci a Espanya

En el pla operatiu, FCC va reduir un 8,1% els seus ingressos totals el 2016, fins als 5.951,6 milions d'euros de facturació tant en el mercat domèstic (-9,8%), com a l'exterior (-6,1%), si bé el negoci internacional aporta el 48,3% del total.

Per àrees de negoci, totes salden l'exercici en negatiu, i la caiguda més pronunciada va ser la referida al negoci constructor. Aquesta tradicional activitat del grup es va contraure un 17,1%, llastada per la caiguda del 35,4% del negoci a Espanya, "conseqüència del persistent descens de la inversió pública i infraestructures". La cartera d'obres pendents d'executar també va disminuir, un 28%, fins a 4.482.000, dels quals tres quartes parts (el 76,8%) corresponen a projectes internacionals.

La divisió de medi ambient, la primera en generació d'ingressos, va caure un 4,5%, pel referit impacte del Brexit, fins al generar 2.728,1 milions, mentre que la d'aigua també va disminuir un 2,3%, per la menor activitat a Espanya, fins a 1.009 milions. De la seva banda, el negoci del ciment va facturar 536.200.000, un 7,6% menys, afectat pel mercat domèstic i la venda del negoci nord-americà.