Facebook ja pot començar a fer la competència als bancs a l'Estat

Facebook ja pot operar a Espanya com a entitat de diners electrònics, la qual cosa permetrà als usuaris de la xarxa social realitzar enviaments de diners persona a persona a través de Facebook Messenger, tal com ja passa als Estats Units.

La companyia figura en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya des del passat 30 de desembre com Facebook Payments International Limited, després d'aconseguir la llicència per operar del Banc Central d'Irlanda. El fet d'haver obtingut aquesta autorització en un país de la Unió Europea obliga la companyia a notificar a tots els estats membres la seva condició d'operador.

‘Fintech’: el pitjor malson de la bancaSegons consta en el registre d'entitats del supervisor espanyol, Facebook Payments International, amb seu a Dublín, podrà emetre, distribuir i reemborsar diners electrònics, així com emetre i adquirir instruments de pagament. També està facultada per a realitzar operacions com transferències de fons o pagaments mitjançant dispositius de telecomunicacions, digitals o informàtics.

El passat 24 d'octubre, el Banc Central d'Irlanda va atorgar a Facebook Payments International Limited -companyia fundada el 2011- la llicència per operar com a entitat de diners electrònics, segons han explicat a Europa Press fonts de la companyia que presideix Mark Zuckerberg. "La llicència ens permet desenvolupar productes com donacions caritatives a Facebook o pagaments persona a persona a Europa, com ja fem en Estats Units", han indicat aquestes fonts.

Seguretat de les transaccions

Fa més d'un any i mig que la companyia va anunciar la posada en marxa d'un servei per enviar i rebre diners entre dues persones a través de Messenger. El gegant tecnològic destacava la seguretat d'aquesta nova funcionalitat disponible per a dispositius Android, iOS i ordinadors de taula.

Facebook explicava llavors que per poder utilitzar-la, l'usuari ha d'introduir el número d'una targeta de dèbit Visa o Mastercard associada a un compte d'un banc amb seu a Estats Units. Un cop completat aquest tràmit, cal crear un nombre PIN o vincular una empremta dactilar en el cas dels dispositius iOS per poder operar.

Segons consta en el III Rànquing de Competidors del Sector Financer, presentat a mitjans de 2016 per l' Institut d'Estudis Borsaris (IEB), "una potencial incursió en el negoci de transferències bancàries a nivell mundial (de Facebook) minvaria considerablement les comissions aplicades per les entitats financeres per aquest tipus d'operacions ", de manera que l a companyia és vista com una amenaça per les entitats financeres.

A això contribueix el fet que Facebook compta amb una clientela potencial de més de 1.600 milions d'usuaris. "És evident que pot posicionar-se en aquests negocis com un competidor de pes per a la banca tradicional", indica l'informe.