Facua denuncia 13 bancs per dificultar la reclamació de les clàusules terra

L'organització de defensa dels drets dels consumidors Facua ha denunciat 13 entitats bancàries davant el Banc d'Espanya, el ministeri d'Economia i l'Agència Espanyola del Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) del ministeri de Sanitat. La plataforma veu " irregularitats" en el reial decret llei aprovat al gener que donava als bancs la potestat d'arribar a acords extrajudicials amb els clients afectats. Davant aquesta situació, Facua denuncia que les entitats posen " traves" a l'hora d'atendre les reclamacions.

En un comunicat, Facua indica que els bancs es neguen a acceptar la tramitació de reclamacions que no s'hagin redactat a través dels formularis que ofereixen a les seves oficines. Davant aquesta situació, " els usuaris han d'acudir personalment a les oficines encara que visquin en localitats que no tenen sucursals". La plataforma indica que en diversos casos en tracta de persones grans, malaltes o amb discapacitats que dificulten o impossibiliten aquests desplaçaments.

A més, afegeix que els formularis " limiten l'extensió de la reclamació i, per tant, els fets i fonaments jurídics que es volen plasmar". Segons Facua, els bancs vulneren la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, que estableix que s'han de facilitar les reclamacions per mitjà d'una direcció postal, un correu electrònic o un fax.

Dos bancs catalans implicats

Entre les 13 entitats denunciades n'hi ha 2 amb seu a Catalunya, CaixaBank i el Banc Sabadell. De fet, segons Facua, CaixaBank només "ofereix la devolució de tot el que es va cobrar a partir del mes de maig del 2013", moment en què el Tribunal Suprem va declarar abusives les clàusules terra.

La demanda de Facua afecta les següents firmes: Bankia, CaixaBank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero.

Aprofitant la treva judicial

Un cop es va aprovar la normativa, el govern d'Espanya va donar una treva en els casos judicials ja començats. L'associació adverteix que, a més que PP, PSOE i Ciutadans han "regalat" el reial decret llei als bancs, aquests últims han aprofitat per ampliar els terminis de les reclamacions enviades a través de particulars o d'associacions de consumidors i despatxos d'advocats.

Segons dades de FACUA, més de 21.000 hipotecats s'han unit a la plataforma per reclamar els seus diners de la clàusula terra. L'organització compta ja amb quasi 200.000 socis.