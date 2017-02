Fagor projecta obrir fàbriques a Pròxim Orient, l'Africa i la Xina

El fabricant d'electrodomèstics Fagor, adquirit pel grup català CNA el 2014, ha tancat el 2016 amb 318 milions d'euros de facturació. La companyia, que ha presentat el seus plans pel 2017, espera que les vendes augmentin fins als 350 milions aquest any.

La companyia també té projectades noves fàbriques a l'estranger. Concretament estudia obrir plantes al Pròxim Orient, l'Àfrica i la Xina. De fet el president del grup, Jorge Parladé, ha assegurat que "hi ha una que ja està construïda" -tot i que no ha especificat quina- i començarà a produir ja final d'aquest any.

L'empresa també ha posat en marxa un procés de concentració de les seves fàbriques. La companyia reunirà la producció de les cinc plantes que té repartides al País Basc en una de sola, la de Galagarza, que és, al seu torn, la més gran. Els directius asseguren que això els permetrà reduir costos i generar més sinergies però de moment no han quantificat quants llocs de feina se suprimiran amb aquesta reorganització.

El rescat de Fagor

El grup català CNA -antigament Cata- va rescatar Fagor ara fa tres anys, després que aquesta excoperativa basca, del grup Mondragón, fes fallida. La catalana, amb fàbrica a Torelló, va pagar 42 milions d'euros per quedar-se amb els actius de Fagor, que va ser incapaç de reestructurar-se. "Tornariem a fer aquest esforç per fer-la nostra i que no desaparegui", ha explicat el president del grup, Jorge Parladé, en una trobada amb la premsa, i ha afegit: "Era un repte i sabíem que hi havia possibilitats de sortir victoriosos o indemnes".

En aquell moment la cooperativa Mondragón va assegurar que no podia recol·locar tants treballadors i per tant una plantilla de 200 cooperativistes van passar temporalment a treballar (amb una excedència per a dos o tres anys) per al grup CNA. Ara en queden 149 que retornaran al grup Mondragon durant aquest 2017. El grup cobrirà aquestes vacants amb noves contractacions els pròxims tres anys.

Actualment CNA Group té més del 74% del seu negoci al mercat internacional, dóna feina a 2.585 treballadors, té onze filials i exporta a 89 països.