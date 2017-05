Brussel·les denuncia Itàlia per no haver investigat el frau de les emissions de Fiat

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres l'obertura d'un procediment d'infracció contra Itàlia per no haver investigat l'escàndol de les emissions dels vehicles del grup Fiat Chrysler, fabricant que hauria comès un frau similar al de Volkswagen. Brussel·les retreu al govern italià la seva inacció en el frau de Fiat: ni el va prevenir, ni l'ha investigat posteriorment ni l'ha sancionat, segons denuncia la Comissió Europea.

Brussel·les ja va obrir a finals de l'any passat procediments similars contra diferents estats membres –com ara Alemanya i Espanya– per no haver investigat i sancionat els fraus de les emissions de Volkswagen, el cas conegut com a Dieselgate. La Comissió Europea es queixa de la poca voluntat política dels governs europeus per sancionar la indústria automobilística i ha acabat tirant pel dret i denunciant els estats membres.

L'executiu comunitari ha subratllat en un comunicat que les autoritats de cada estat membre són les responsables de vetllar perquè els vehicles que es comercialitzin compleixin amb la legislació europea. "Els constructors d'automòbils han tractat amb laxitud la qüestió dels controls d'emissions dels vehicles, i alguns fins i tot han violat la llei", ha assegurat aquest dimecres en un comunicat la comissària europea d'Indústria, Elzbieta Bienkowska.

Nova normativa comunitària

Tot i l'obertura del procés d'infracció a Itàlia, Bienkowska ha puntualitzat que la responsabilitat d'aplicar la llei i sancionar els responsables dels escàndols de les emissions "no pot implicar només els estats membres", sinó que la UE també s'hi ha d'implicar.

En aquest sentit, la comissària d'Indústria ha demanat al Parlament Europeu i als estats membres que tirin endavant al més aviat possible la proposta de la Comissió Europea sobre l'homologació de vehicles i la vigilància del mercat de l'automòbil per prevenir futurs fraus. La iniciativa, pendent de la seva aprovació, preveu millorar la independència de les proves que han de passar els vehicles abans de sortir al mercat.