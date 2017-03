Ficosa obrirà una nova fàbrica per ampliar l’activitat

La fàbrica de Viladecavalls ha quedat petita per als canvis que preveu Ficosa a molt curt termini. Segons ha pogut saber l’ARA, aquesta empresa de sistemes i components per a l’automòbil està a punt de tancar els tractes per obrir una nova planta i, per tant, ampliar les seves instal·lacions a Catalunya. Després de mesos de cerca, la tria ja s’ha reduït a dos emplaçaments i l’empresa tancarà un acord durant els pròxims dos mesos per tenir una segona fàbrica.

La integració de Ficosa a Panasonic, que es va fer pública la setmana passada -la japonesa ja en controla el 69%-, suposa un canvi en les necessitats d’aquesta companyia catalana. El pla estratègic s’ha avançat més d’un any del que estava previst i Ficosa necessita ampliar les seves instal·lacions per competir en el nou mercat de l’automoció, centrat en la connectivitat, el cotxe elèctric i l’autònom.

Els últims dos anys la companyia ha contractat més de 200 enginyers i espera ampliar la plantilla amb 100 més aquest 2017. La transformació és evident: el 2011 Ficosa tenia 600 enginyers a tot el món i el 75% estaven centrats en mecànica; aquest any tancarà amb 1.200 (el 10% del total de la plantilla) i el 75% centraran la seva feina en el desenvolupament de programes. “El canvi de mentalitat és brutal i haurem d’adaptar totes les polítiques de recursos humans”, assegura el conseller delegat de Ficosa, Xavier Pujol.

Aquests canvis han fet que la planta de Viladecavalls no doni més de si. La part d’electrònica ha anat guanyant terreny al negoci tradicional, sense que això hagi anat en detriment de la producció més clàssica, si més no fins ara. Però ara la direcció ja veu indispensable l’ampliació: “Volem fer de Viladecavalls el centre d’excel·lència de l’electrònica, i la conseqüència és que aquesta part d’electrònica s’expandirà en uns 1.000 o 2.000 metres quadrats més i haurem de contractar més gent”, explica Pujol. Ficosa també vol posicionar Barcelona com a hub en connectivitat i seguretat de la seva matriu, Panasonic. “Sembla que ho podem aconseguir perquè tenim el know-how, i si això passa, encara necessitarem més personal”, assegura Pujol, que afegeix: “Tenim un problema gros d’espai; la part de components de seguretat fa dos anys estava formada per 15 persones, ara són 147 i està previst que arribin a 200 aquest any; estem robant espai a la fàbrica”.

Panasonic fa accelerar els plans

La direcció no n’ha avançat els detalls, però sí que assegura que la nova planta també serà a Catalunya i que en cap cas substituirà Viladecavalls sinó que serà una ampliació. “Ara hem de veure com distribuïm i com desplacem les àrees de negoci i el personal”, explica el conseller delegat de la companyia.

L’estratègia passa per separar les unitats de negoci: mantenir la part d’automoció a Viladecavalls i ressituar tota la part d’enginyeria -que no té a veure directament amb els cotxes- a la nova fàbrica, compartint, això sí els serveis comuns, com la validació o les certificacions. La direcció assegura que el procés acabarà abans de final d’any.

L’entrada de Panasonic ha sigut clau en el procés. “Entrant en la guerra del cotxe elèctric i connectat hem passat a competir amb Samsung, Continental, Bosch, Valeo, Denso, companyies amb molt de pes; aquí la mida importa”, admet Pujol.

Ficosa ha doblat la seva inversió en recerca i innovació en tres anys: han passat del 3% al 6,5%. El seu nou soci majoritari, Panasonic, està al 12%, mentre que els principals competidors es mouen entre el 9,5% i l’11,5%.