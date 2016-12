Finlàndia repartirà 560 euros de renda bàsica entre 2.000 aturats

Finlàndia vol comprovar si repartir una renda bàsica entre els seus ciutadans desocupats és una bona solució per redefinir el seu sistema de Seguretat Social. Aquest dimecres el govern de Finlàndia ha anunciat que a partir del gener posarà en marxa una prova pilot en un grup de 2.000 ciutadans escollits aleatòriament entre els desocupats dels país que cobraran 560 euros mensuals lliures d'impostos en qualitat de renda bàsica.



La renda bàsica universal: mite o realitat?El govern ha explicat que a través d'aquest experiment busca analitzar com pot redissenyar el seu sistema de Seguretat Social per fer front als canvis del mercat laboral, a més de promoure la participació activa i proporcionar més incentius per treballar.

L'experiment començarà el gener del 2017 i durarà fins al desembre del 2018. Els beneficiats cobraran aquesta quantitat invariable durant tot aquest període, i encara que aconsegueixin qualsevol altra via d'ingressos es mantindrà intocable. De fet, en cas que trobin feina els participants continuaran cobrant la renda bàsica, però se'n reduirà la quantitat equivalent al cobrament de certs beneficis socials.

Aquests 2.000 participants tenen entre 25 i 58 anys i no cobren prestació per atur. La Seguretat Social de Finlàndia aclareix que deixarien de cobrar la renda bàsica si comencen el servei militar, cobren una pensió o marxen del país.

Mentre duri l'experiment, el govern supervisarà l'evolució a través de les dades registrades, però no sotmetrà a cap control els participants, sinó que es monitoritzaran a través de les dades.