75 detinguts per un frau massiu en les ajudes del pla PIVE

La Guàrdia Civil ha detingut 75 persones a les províncies de Ciutat Real, Madrid, Còrdova, Lugo, Jaén, Guipúscoa, Guadalajara, Toledo i Almeria, i investiga a altres 29 persones per un frau massiu en el pla PIVE, en el qual pagaven fins a 400 euros per comprar documentació de vehicles lliurats per al desballestament.

Les investigacions es van iniciar al desembre de 2015, arran que un veí de Villanueva de los Infantes (Ciutat Real) va denunciar que li estaven cobrant l'impost de vehicles de tracció mecànica per un vehicle que havia lliurat per a la seva baixa definitiva en un centre de tractament de residus.

La Guàrdia Civil va detectar anomalies en la tramitació de la baixa d'aquest vehicle, que havia estat transferit a una tercera persona i donat de baixa als tres dies sense consentiment del denunciant, per la qual cosa es va dur a terme una inspecció a l'establiment.

Després d'una primera anàlisi de la documentació confiscada es va poder determinar que els documents dels vehicles lliurats per a la seva baixa estaven sent utilitzats per obtenir ajuts públics per a la compra de vehicles nous, beneficiant-se fraudulentament del Pla PIVE, destinat a la renovació del parc automobilístic.

Per beneficiar-se d'aquest ajut -l'import variava d'acord amb les bases de cada convocatòria-, calia donar de baixa un vehicle propi amb una determinada antiguitat, sense que s'exigís un temps mínim en la titularitat del vehicle lliurat fins el març de 2015, data a partir de la qual el Pla PIVE va exigir ja que la propietat fos, d'almenys, un any.

Entre els detinguts hi ha 44 persones físiques que van obtenir ajuts públics i als que s'imputa per estafa; 11 relacionades amb la compravenda de vehicles a través de concessionaris i tallers, imputats d'estafa i en algun cas falsificació de documents, i 20 titulars, gerents o empleats de gestories, imputats per usurpació d'identitat i falsificació per cometre l'estafa.

L'operació ha estat portada a terme per l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Valdepeñas (Ciutat Real) i les diligències han estat lliurades al jutjat de 1a Instància i Instrucció número 6 de Ciutat Real.