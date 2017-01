La Fiscalia Anticorrupció demana quatre anys de presó per a Blesa pels sobresous de Caja Madrid

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat quatre anys de presó per a l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, i també per a l'exdirector general de la mateixa entitat, Ildefonso Sánchez Barcoj. Anticorrupció ha presentat aquest dilluns l'escrit de sol·licitud d'aquesta pena per un delicte d'administració deslleial continuada en relació amb els sobresous de Caja Madrid.

En l'escrit presentat davant el Jutjat d'Instrucció 45 de Madrid que ha avançat aquest dilluns la cadena Ser, el fiscal Conrado Saiz sol·licita a més 8,5 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil a pagar solidàriament entre tots dos i que han dingressar al compte que estableixi Bankia o el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

Just fa dos any Anticorrupció va denunciar davnat la justícia les pressumptes irregulartitats en les retribucions que havien rebut els membres de la cúpula de Caja Madrid entre 2007 i 2010, per l'increment irregular de sous, indemnitzacions i plans de pensions suposadament fraudulents, un període durant el qual Blesa va ser president.

A l'escrit, Anticorrupció conclou que Blesa i la resta del comitè de direcció de Caja Madrid van percebre entre 2008 i 2010 un total de 8,5 milions d'euros de manera "irregular", per això reclama aquesta quantitat com a responsabilitat civil.