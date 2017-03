Fiscalia arxiva la denúncia d'Antifrau contra ATLL

La Fiscalia ha decidit arxivar les investigacions obertes a ATLL arran d'una denúncia de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per presumptes delictes societaris i fiscals. En del decret d'arxiu, al qual ha tingut accés l'ARA, el fiscal de delictes econòmics de Barcelona, Miquel Àngel Pérez de Gregorio, indica que "no ha quedat acreditada l'existència de delictes penals".

La decisió del fiscal es basa en els informes que van fer, primer, els Mossos d'Esquadra, i després, l' Agència Tributària Espanyola (AEAT), en els quals no van detectar irregularitats.

Tota l’aigua pendent del SupremL’ Oficina Antifrau va dir que havia detectat irregularitats de facturació en la concessió de la Generalitat a Aigües Ter Llobregat (ATLL), liderada per Acciona, que podien derivar en possibles responsabilitats fiscals i penals, segons un informe d’aquest organisme del febrer del 2016. La investigació es va iniciar per una denúncia del sindicat CGT.

Antifrau parlava en el seu informe de factures presumptament irregulars per valor de 13 milions entre el 2013 i el 2015. La investigació d'Antifrau apuntava a facturació creuada entre ATLL Concessionària –adjudicatària del concurs de la Generalitat per gestionar l’empresa pública– i Empresa Operadora ATLL, creada per la concessionària, segons Acciona, per separar l’operació de la concessió. Però segons l’empresa, com que l’autorització d’ATLL Operadora trigava a arribar, ATLL Concessionària va assumir directament l’activitat.

De fet, l'empresa va demanar un informe forense a KPMG, que no hi veia irregularitats.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar el maig del 2016 que el Govern sancionaria per aquests fets ATLL amb més de 4 milions d'euros per infraccions "greus". No obstant, va dir que no hi havia motius per rescindir el contracte perquè les irregularitats no afectaven els ciutadans ni la tarifa.

El decret d'arxiu de la Fiscalia destaca que l'informe fet pels Mossos indicava que " no s'aprecia l'existència de cap mena de delicte, tot i que s'hi detecten algunes irregularitats administratives que podrien tenir alguna incidència en un presumpte frau fiscal".

Després d'aquest informe, la Fiscalia, que sabia que Hisenda estava inspeccionant ATLL, va requerir un informe a l'Agència Tributària. L'informe de l'AEAT, remès a la Fiscalia la setmana passada, destaca la "inexistència d'infracció tributària". I destaca que, si no hi ha infracció tributària, "encara menys podem plantejar que siguem davant d'un il·lícit penal".

ATLL té la concessió en alta (subministra els ajuntaments o empreses de distribució) de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La seva gestió la va privatitzar el govern d' Artur Mas, la més important que ha fet la Generalitat, per gairebé 1.000 milions d'euros, que va guanyar un consorci liderat per Acciona. Aquesta privatització va ser recorreguda arran d'un informe de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) i ara està pendent de la resolució que ha d'emetre del Tribunal Suprem.