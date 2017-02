Fiscalia demana una vista per sol·licitar mesures cautelars per a Blesa

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat aquest dilluns a l' Audiència Nacional que se celebri una vista en què demanarà mesures cautelars, entre les que podria incloure l'ingrés a la presó, per a l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, condemnat a sis anys de presó per les targetes 'black'.

El fiscal també podria optar per imposar Blesa la compareixença periòdica al jutjat o la retirada del passaport, tot i que el criteri de la Fiscalia s'inclina per demanar l'ingrés immediat a la presó per als condemnats a més de cinc anys de presó.

Rodrigo Rato i Miguel Blesa, condemnats a quatre i sis anys de presó per les targetes 'black'El contingut de la vista no afectarà a cap altre condemnat, ni tan sols l'expresident de Caja Madrid i Bankia, Rodrigo Rato, al qual la sala va imposar una pena de quatre anys i mig de presó. Tampoc afectarà l'exvicepresident José Antonio Moral Santín, condemnat a quatre anys de presó, o l'exdirector general de Mitjans, Ildefons Sánchez Barcoj, la pena és de dos anys i sis mesos.

A Blesa ja se li va retirar el passaport al maig de 2013, en la investigació per les presumptes irregularitats en la compra del City National Bank de Florida, encara que se li va retornar al juliol a instàncies de l'Audiència Provincial de Madrid.

Segons informa Anticorrupció en una nota, el fiscal del cas, Alejandro Luzón, ha comunicat la seva decisió a la secció quarta de la sala penal, que ara haurà de fixar la vista per als pròxims dies.

Tant Blesa com Rato, condemnats per apropiació indeguda al costat dels 63 restants usuaris de targetes de Caja Madrid, han manifestat a Efe la seva intenció de recórrer la sentència davant el Tribunal Suprem, decisió compartida per la majoria dels condemnats i per al que compten amb cinc dies a partir de la notificació.

El president de la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC), Gonzalo Postigo, sindicat de les antigues caixes que ha exercit l'acusació popular, no descarta tampoc acudir al Suprem perquè "se'ls jutgi per un delicte d'administració deslleial" en no ser encara la sentència ferma. Així mateix, la CIC ha demanat a la sala penal l'ingrés a la presó de Blesa i Rato per evitar "la reiteració del delicte".