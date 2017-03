El fiscal demana quatre anys de presó per a Narcís Serra pels "irresponsables" augments de sou a Catalunya Caixa

260x366 L'exministre i exvicepresident del govern espanyol Narcís Serra. L'exministre i exvicepresident del govern espanyol Narcís Serra.

La fiscalia ha demanat 4 anys de presó per a l'expresident de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, pels augments de sou als directius de l'entitat quan aquesta ja patia una delicada situació econòmica i coincidint amb la injecció de diners del Fons de Reestructuració Ordenada Bancaria (FROB). La fiscalia qualifica d'" irresponsable" la política de retribucions aprovada pel consell d'administració de l'entitat, tenint en compte la seva "situació crítica", des de 2010.

En el seu escrit d'acusació, al que ha tingut accés l'ARA, el fiscal anticorrupció Fernando Maldonado, també demana la mateixa pena -quatre anys de presó- per a l'exdirector general de l'entitat, Adolf Todó. En total, acusa 41 membres del consell d'administració de CatalunyaCaixa, per a qui demana entre 2 i 4 anys de presó. També vol que tots ells indemnitzin el FROB amb 2,5 milions d'euros.

Retribucions "desproporcionades"

El fiscal explica que tot i la situació econòmica de l'entitat, el consell d'administració presidit per Narcís Serra va decidir contractar els exdirectius Adolf Tudó i Jaume Massana el 2008 i els va atribuir unes retribucions que considera "desproporcionades" tenint en compte no només la "real situació d'insolvència" de l'entitat, sinó també "la greu crisi econòmica que patia el país".

En el cas de Todó, es va establir una retribució fixe de 600.000 euros anuals a més d'una altra de variable del 35%, en funció dels objectius. La retribució fixe de Jaume Massana va quedar fixada en 371.000 euros anuals. Segons la fiscalia els sous de tots dos "no van deixar de pujar" entre 2009 i 2011: calcula que el 2010, per exemple, Todó va percebre un total d'1,3 milions d'euros entre la retribució fixe i la variable. El mateix any, Massana va ingressar prop d'un milió més.

El juliol d'aquest mateix anys, el FROB va haver d'injectar 1.250 milions d'euros a l'entitat. La fiscalia recorda que entre 2010 i 2012, el Fons va arribar a aportar a Catalunya Caixa més de 12.000 milions d'euros i qüestiona les polítiques retributives de l'entitat: "Sorprèn que per una banda es subscrivissin aquests acords i per l'altre es demanés ajuda al FROB".

En total, Todó va cobrar 4 milions d'euros de Catalunya Caixa entre 2008 i 2012. Massana, 2,8 milions. La fiscalia també destaca per "escandaloses" les millionaries indemnitzacions que van percebre Lluís Gasull -7,4 milions d'euros-, Ricard Climent -1,3 milions- i Gloria Ausio -1,3 milions- durant el mateix període investigat.