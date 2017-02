Fluidra eleva el benefici un 85% el 2016, fins els 24 milions

Fluidra, empresa cotitzada catalana especialitzada en gestió de l'aigua i material per a piscines, va tancar el 2016 amb un benefici de 24,1 milions d'euros, un 85,2% més que en l'any anterior, i unes vendes de 713,3 milions, un 10,2% més, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El director general corporatiu de Fluidra, Xavier Tintoré, ha qualificat en declaracions a Efe els comptes del 2016 d'"excel·lents" i ha destacat que, pràcticament, s'ha doblat, per segon any consecutiu, el benefici net de la companyia.

Per a Tintoré, l'empresa està centrant-se en el sector de les piscines per guanyar penetració i anar creixent en vendes, amb la qual cosa ha aconseguit un molt bon resultat i un bon ritme de creixement.

El benefici brut operatiu (Ebitda) va arribar als 86 milions d'euros el 2016, un 19,1% més que l'any anterior. Totes les àrees geogràfiques van contribuir al creixement de vendes, sobre tot el sud d'Europa, incloent Espanya, així com Austràlia i l'Àfrica, aquesta última recolzada per la contribució de l'empresa sud-africana Fluidra Waterlinx comprada el 2015.

L' augment de les vendes a Espanya es va situar en el 8,6% i representen el 21% del total de la facturació i, la resta, es reparteix, en parts gairebé iguals entre tots els mercats, el sud d'Europa, excloent Espanya, el nord d'Europa, l'Àsia, i Austràlia i la resta del món on es present l'empresa.

També destaca l'activitat de Sibo Fluidra, comprada l'estiu passat a Holanda, i el Regne Unit, que creix a pesar del Brexit.

L'àrea de negoci de Piscines & Wellness representa el 91,4 % de les vendes del negoci de Fluidra i va créixer un 11,6%, arribant als 651,8 milions d'euros, i presenta una evolució favorable, sobretot, en piscines residencial, tractament de l'aigua i conducció de fluids gràcies a una llarga i bona campanya d'estiu a Europa, Austràlia i Sud-àfrica.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha assegurat que estan "francament satisfets" amb els resultats de l'any passat i ha afirmat que l'empresa segueix treballant sobre els eixos definits en el Pla Estratègic, com és focalitzar-se en Piscina & Wellness, penetració en els mercats i millorar l'eficiència i la rendibilitat.

A final de 2015, Fluidra va presentar el seu pla estratègic amb el qual el grup preveia arribar als 750 milions d'euros en vendes i un ebitda de 100 milions d'euros el 2018.

Segons Tintoré, la companyia té molt bones perspectives per a aquest any i, si les estimacions es compleixen, Fluidra podrà avançar un any el compliment del pla estratègic per al 2018.

Fluidra és un grup multinacional que cotitza a la borsa espanyola que opera en 45 països a través de 150 delegacions comercials i centres de producció ubicats en tots els continents i compta amb uns 4.500 treballadors.